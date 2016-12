Jänner

Niederösterreichisches Rotes Kreuz schickt Flüchtlingshelferin nach Lesbos

Am 4. Jänner schickt das Rote Kreuz NL die 42-jährige Hygiene-Expertin Lidwinia Dox auf die griechische Insel Lesbos. Lesbos ist eine der europäischen Haupteintrittspforten für Menschen auf der Flucht, über 2.000 Menschen kommen im Winter 2015/16 täglich dort an. Schiffsunglücke mit zahlreichen Toten sind hier allgegenwärtig. Dox war für das Rote Kreuz NÖ schon beim Tsunami-Einsatz 2004 sowie beim Taifun auf den Philippinen und bei den Flutkatastrophen in Pakistan als Helferin vor Ort.

Lidwina Dox, Hygiene-Expertin des Roten Kreuzes NÖ | Österreichisches Rotes Kreuz, Obpriesnig

Drama am Schneeberg

Tragisch endet eine Bergtour für die 27-jährige Julia Waitzbauer aus Ternitz. Die Krankenschwester hatte mit ihrem Lebensgefährten (52) eine Wanderung auf den Schneeberg unternommen. Dabei dürfte die junge Frau im Bereich des Grafensteigs ausgerutscht sein. Zuerst stürzte sie zehn, dann weitere 150 Meter in die Tiefe. Die Frau kann nur noch tot geborgen werden.

Projekt „Gemeinsam. Sicher. Feuerwehr“

Mit der NÖN als Partner startet die Freiwillige Feuerwehr NÖ ein Schulprojekt. Die Zukunft der freiwilligen Feuerwehren ist untrennbar mit dem Personalstand verbunden. Deshalb wird der Nachwuchspflege ein hoher Stellenwert eingeräumt. Daher startet der Landesfeuerwehrverband das größte Schulprojekt, das je in Niederösterreich ausgerollt wurde. Unter dem Titel „Gemeinsam. Sicher. Feuerwehr“, werden ab dem Schuljahr 2015/2016 alle Volksschüler der 3. und 4. Klassen zum Thema „Brand- und Katastrophenschutz“ unterrichtet.

Ehepaar aus Kritzendorf überlebt Terroranschlag in Ägypten

Renate und Wilhelm Weislein aus Kritzendorf bei Klosterneuburg erleben ein Attentat im Hotel „Bella Vista“ im ägyptischen Urlaubsort Hurghada am 8. Jänner hautnah: Sie werden verletzt und müssen drei Tage im Spital behandelt werden. Zwei junge Männer hatten die Eingangshalle des Hotels gestürmt und Hotelgäste attackiert. Mit Pistolen und Messern bewaffnet, stechen sie auf das Kritzendorfer Ehepaar ein. Die Hotel-Security und die Hotelpolizei eröffnen das Feuer. Ein Angreifer wird erschossen, der zweite schwer verletzt.

Nach dem Spitalsaufenthalten wurde das Kritzendorfer Ehepaar Renate und Wilhelm Weislein herzlich im Hotel empfangen. | NOEN, Foto: privat

Sohn einer Lehrerin wegen Mordes an Mutter verurteilt

„Ich habe gelogen, ich habe gestohlen, aber ich habe das nicht getan“, betont Rene Katzenbeisser immer wieder bei seinem Prozess am Landesgericht Wiener Neustadt. Er soll am 6. Jänner 2015 seine Mutter, die Altenmarkter Volksschuldirektorin Ingrid Katzenbeisser, im Keller brutal ermordet haben. Während der Verhandlung versucht er zu erklären, welch schwere Kindheit er gehabt habe. Dass er fast nie einer geregelten Arbeit nachging, Zeit seines Lebens gestohlen haben soll, hört er nicht so gerne. Am 6. Jänner spät abends verständigte er Nachbarin und Rettung. „Meine Mutter liegt in einer Blutlache im Keller.“ Das Urteil: Lebenslänglich.

Christoph Kainz wird Präsident des Zivilschutzverbandes NÖ

Am 29. Jänner wird der Pfaffstättner Bürgermeister Christoph Kainz zum neuen NÖZSV-Präsidenten gewählt; er will den Verband mit leicht angestaubtem Image modernisieren. Der NÖZSV informiert und schult Gemeinden und Bevölkerung zum Thema Selbstschutz Als Vizepräsidenten und Landtagsabgeordneten Karl Bader und Alfredo Rosenmair sowie weitere elf Mitglieder des Landesvorstandes. Mit Norbert Hauser gibt es erstmals einen operativen Geschäftsführer. Der NÖZSV hat neun hauptamtliche (davon drei in Altersteilzeit) und rund 1.200 ehrenamtliche Mitglieder.

Christoph Kainz ist neuer NÖZSV-Präsident | NOEN, Stefan Jedlicka

Februar

28.800 Abnahmen am Flughafen

Ob Messer, Schusswaffe, Kriegsmaterial oder einfach nur ein spitzer Gegenstand: Bundesweit waren es 43.000 Gegenstände und 331.000 Kilogramm Flüssigkeiten, die bei den Handgepäckskontrollen 2015 auf den sechs internationalen Flughäfen Österreichs zurückgewiesen wurden. Alleine am Flughafen Wien-Schwechat werden 2015 rund 28.800 Gegenstände zurückgewiesen, wie die Bilanz ausweist. „Mehr als 90 Prozent davon sind spitze oder scharfe Gegenstände“, bestätigt Peter Kleemann für den Flughafen Wien. Insgesamt sei die Tendenz rückläufig. Zurückgewiesene Gegenstände werden bis zur Rückkehr des Flugpassagiers verwahrt oder nachgeschickt.

Sicherheitskontrollen am Flughafen Wien-Schwechat. | APA/HELMUT FOHRINGER

Tendez bei Verhetzungen stark ansteigend

Im Landesgerichts-Sprengel Wiener Neustadt, in dem unter anderem das Flüchtlingsheim Traiskirchen liegt, ist laut Staatsanwaltschaft ein Anstieg der Kleinkriminalität 2015 zu bemerken gewesen. „Ob dies in direktem Zusammenhang mit den Flüchtlingen steht, kann bis dato nicht festgestellt werden. Es handelt sich um kleinere Diebstähle und Urkundenfälschungen“, berichtete die leitende Staatsanwältin Barbara Haider. Einen eklatanten Anstieg habe es bei Anzeigen wegen Verhetzung und nach dem Verbotsgesetz gegeben. „Nach der Gesetzesnovelle, die seit Jänner in Kraft ist, rechnen wir mit noch mehr Anzeigen und Verfahren“, so Haider.

Gefangen am Sessellift

Albtraum für die Fahrgäste des Vierersesselliftes auf der Gemeindealpe im Bezirk Lilienfeld: 39 Wintersportler sitzen wegen eines technischen Defekts am Lift fest: Der Hydraulikschlauch einer Bremse war geplatzt. Ein Großaufgebot von rund 120 Helfern bringt alle Passagiere, unter ihnen auch Kinder, unverletzt per Seilbergung zu Tal.

Bluttat in Enzesfeld-Lindabrunn

In einem Einfamilienhaus im Bezirk Baden kommt es Ende Februar zu einer Bluttat. Die Polizei nimmt einen 54-jährigen Verdächtigen im Wohnhaus fest. Sein Vater (78) wird mit zwei Stichverletzungen in der Bauchgegend gefunden, er ist außer Lebensgefahr. Der Sohn dürfte im Zuge eines Streits mit einem Messer auf seinen Vater losgegangen sein. Die Mutter, die dazwischen gehen wollte, wird dabei durch einen Faustschlag leicht verletzt.

Der Tatort: Ein Einfamilienhaus im Bezirk Baden | NOEN, Thomas Lenger

Glawischnig gewinnt Cybermobbing-Prozess

Die Klubobfrau der Grünen, Eva Glawischnig-Pieczek, ließ sich nicht ungestraft von einem Stockerauer zu einem Cyber-Opfer machen. Sie konterte mit einer Privatklage wegen übler Nachrede. Ein 51-jähriger Weinviertler hatte auf ein Lichtbild der Grünen-Chefin zwei üble und menschenverachtende Textpassagen auf deren Stirn- und Halsbereich gesetzt und auf seinem Facebook-Profil veröffentlicht. Der Text lautete: „Schutzsuchende müssen das Recht haben, auf Mädchen loszugehen“, und „Alles andere wäre rassistisch Flüchtlingen gegenüber!“ Vor Gericht zeigte die Grünen-Chefin Größe: Sie war mit einem Vergleich – der bei einem Medienstrafverfahren möglich ist – einverstanden. Der Stockerauer muss die Anwalts- und Gerichtskosten von rund 5.500 Euro zahlen.

Betagtes Ehepaar in Edlitz überfallen

Die Autobahn liegt direkt neben dem Tatort: Das dürften sich zwei Täter bei ihrer Flucht nach einem brutalen Überfall auf ein betagtes Ehepaar in Edlitz im Bezirk Neunkirchen zunutze gemacht haben. In der Dämmerung dringen die Täter durch die unversperrte Eingangstür in das Einfamilienhaus eines 87-jährigen Mannes und seiner 84-jährigen Gattin ein. Die brutalen Räuber verletzen das Ehepaar bei einem Gerangel, fesseln es und stehlen Bargeld und Sparbücher.

März

Nazifeier vor Gericht

Mit einer Diversion und fünf Schuldsprüchen endet Prozess nach einer Feier zu Adolf Hitlers Geburtstag in Krems. Mit der Feier anlässlich Hitlers Geburtstags am 20. April 2012 in Zeiselberg hat ein 34-jähriger Kremser die Grenze überschritten: Die geladenen Gäste erhoben vor einer Hakenkreuzfahne stehend den Arm zum „Deutschen Gruß“, riefen „Heil Hitler“, sangen Lieder mit rechtsradikalen Texten und grölten alkoholgestärkt Nazi-Parolen. „Ja, das stimmt“, geben die Angeklagten, der Gastgeber, ein Lengenfelder (22), zwei Wiener Neustädter (24, 27), ein St. Pöltner (38) und ein Burgenländer (24) zu.

Diese Torte mit einschlägiger Verzierung wurde den Feiernden kredenzt. Das Gericht servierte jetzt die Rechnung dafür. | NOEN, Jutta Hahslinger

Fahrafellner als FF-Landeskommandant wiedergewählt

Mit 44 von 46 Stimmen wählt der Landesfeuerwehrtag Dietmar Fahrafellner erneut an die Spitze des Landesfeuerwehrkommandos, „Die Ausbildung muss zeitgemäß sein, wir müssen mit dem Druck der Wirtschaft umgehen“ – manches müsse zeitlich gestrafft werden. Beim Katastrophenschutz „haben wir im In- und Ausland bewiesen, wozu wir imstande sind“. Die Jugend ist Fahrafellner „ein ganz besonderes Anliegen. Wir haben hier einen pädagogischen Auftrag und müssen aufpassen, dass wir nicht lauter computergesteuerte Soziopathen haben“.

Landesfeuerwehr-Chef Dietmar Fahrafellner | NOEN, Johann Palmetzhofer/Christian Teis/Franz Hiesberger

EUFOR-Kommando an Offizier aus NÖ

Seit sechs Jahren stellt Österreich den Force Commander, den führenden Kommandanten der EU-Operation in Bosnien. Der neue Kommandant übernimmt im Camp Butmir in Sarajevo die Führung von rund 800 Soldaten aus 21 Ländern. Am 24. März übergibt Generalmajor Johann Luif aus Eisenstadt das Kommando an Generalmajor Friedrich Schrötter aus NÖ. Zurzeit befinden sich 208 österreichische Soldaten bei EUFOR/Althea. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil gratulierte Friedrich Schrötter.

EUFOR-Übergabe in Sarajevo: Johann Luif an Friedrich Schrötter | NOEN, Werner Müllner

AKUTteam wird 15 Jahre

2001 wurde das AKUTteam gegründet, um Menschen, die von plötzlichen Schicksalsereignissen betroffen sind, mit rascher, kostenloser Betreuung durch Ärzte, Psychotherapeuten, Psychologen und Sozialarbeiter zu unterstützen. Zeitlich reicht die Akuthilfe unmittelbar nach dem Ereignis bis hin zu Stabilisierungsmaßnahmen in der Zeit danach. Allein 2015 werden 2.984 Stunden geleistet und 2.191 Menschen betreut.

April

„Initiative „Gemeinsam sicher“ ab April

Die Initiative „Gemeinsam sicher“ soll Polizei und Bevölkerung stärker zusammenführen. Von Gemeinden ernannte „Sicherheitsbürger“ sollen aktiv an der Gestaltung der öffentlichen Sicherheit mitwirken und eng in Kontakt mit einem „Community-Polizisten“ stehen. Der erste dafür auserkorene Kontaktbeamte ist Johann Haiden, der in Mödling Dienst versieht. Hier startet auch das Pilotprojekt mit April.

Johann Haiden, Kontaktbeamter für Sicherheitsbürger in Mödling. | NOEN, Christoph Dworak

Bergretter wählen neuen Landesleiter

Die Bergrettung NÖ/Wien wählt Wolfgang Landenbauer, Wiener mit Zweitwohnsitz in Puchberg am Schneeberg, zu ihrem neuen Leiter. Er folgt auf Ludwig Wimmer. Seit 1973 ist Ladenbauer Bergrettungsmitglied. 1997 wurde er erstmals zum Landesleiter gewählt. Insgesamt hatte Ladenbauer bereits über 13 Jahre diese Funktion sowie eineinhalb Jahre das Amt des Landesleiter-Stellvertreters inne. 2000 wurde er zum Vizepräsidenten des Bundesverbandes gewählt, ein Amt, das er zehn Jahre ausübte. Ihm zur Seite als neuer Stellvertreter steht Thomas Prigl aus Wien, Mitglied der Ortsstelle Reichenau. Die Bergrettung NÖ/Wien hat derzeit über 1.300 Mitglieder.

Erdbeben in NÖ

Kurz aber kräftig bebte heuer einige Male die Erde in Niederösterreich. Vor allem Ende April hat ein kräftiges Erdbeben den Osten Österreichs erschüttert. Es hatte eine Magnitude von 4,2 und war in vielen Regionen Niederösterreichs spürbar. Das Epizentrum befand sich in Alland im Bezirk Baden. Bei den Beben sind aber keine groben Schäden entstanden.

Mai

Flugzeug abgestürzt

Drama am Wiener Neustädter Flugplatz Ost. An einem Freitagabend Anfang Mai stürzte ein Ultraleichtflugzeug kurz nach dem Start ab. Beide Insassen, zwei Männer im Alter von 51 und 57 Jahren, kamen dabei ums Leben. Als Unfallursache konnte später ein technisches Gebrechen festgestellt werden. Der Motor habe nach dem Start nicht mehr funktioniert, bestätigte die Staatsanwaltschaft. Der Motor befand sich - nach einem von einem der beiden Opfer aus Niederösterreich vorgenommenen Umbau - im hinteren statt im vorderen Teil der Maschine. Weil der Verursacher des Unfalls ums Leben gekommen ist, wurde das Verfahren eingestellt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.

Flugzeugabsturz in Wiener Neustadt | NOEN, Mathias Schranz

Schwere Unwetter

Auch 2016 blieb Niederösterreich nicht von Unwettern verschont. Im Mai waren bei Unwettern im Wein-, Most- und Industrieviertel 450 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie hatten mit überfluteten Kellern, Vermurungen und zwei Großbränden nach Blitzschlägen zu kämpfen. Verletzt wurde am zum Glück niemand.

Die Maschinenhalle im Nöchlinger Ortsteil Baumgartenberg im Bezirk Melk brannte in der Nacht auf Sonntag nieder. Ausgelöst wurde der Brand vermutlich durch Blitzschlag, die Brandexperten ermitteln noch. | NOEN, FF Nöchling

Juni

Tragischer Tod

Zu einer Tragödie kam es im Juni in Feistritz (Bezirk Neunkirchen). Ein Kamerad der FF Königsberg stürzte an seinem 23. Geburtstag zu später Stunde in die Feistritz und ertrank im Bach. Der junge Mann hatte am selben Tag noch beim FF-Abschnittsbewerb teilgenommen.

Brigadier Karl Pronhagl | NOEN

Neue Führung

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil hat im Juni Brigadier Karl Pronhagl als neuen Kommandanten der Militärakademie Wiener Neustadt bestellt. Pronhagl hat am 1. August seine neue Stelle angetreten. Insgesamt hatten sich 14 Bewerber für die Position beworben. Die Hearings hatten bereits im Frühjahr 2014 stattgefunden. Heuer, zwei Jahre später, wurde die Entscheidung bekanntgegeben.

Juli

1.483 FF-Truppen kämpften um den Sieg

Die 3.500-Seelengemeinde Zistersdorf im Bezirk Gänserndorf war im Juli Austragungsort der 66. Landesfeuerwehr-Leistungsbewerbe (hier geht's zu den besten Bildern). Bei sommerlichen Temperaturen kämpften 1.483 Wettkampftruppen mit insgesamt 10.000 Einsatzkräften um den Sieg. Dabei legte die Feuerwehr Pellendorf den schnellsten Löschangriff hin und darf sich schnellste Feuerwehr Niederösterreichs nennen. Die Mannschaft von Kirnberg 3 holte sich beim NÖ Fire Cup den ersten Platz in der Kategorie Bronze B.

Niederösterreicher erlebten Putsch und Terror hautnah

Zwei Horrorereignisse hielten im Juli die Welt in Atem. In Nizza raste ein Attentäter am französischen Nationalfeiertag mit einem Lkw auf der Promenade in die Menschenmenge - die grauenhafte Bilanz: 84 Tote. Einige Niederösterreicher erlebten den Anschlag hautnah mit. So auch Philip Hofmacher aus Waidhofen/Ybbs, der in Nizza studiert und nur wenige Meter vom Unglücksort entfernt war. Zum Glück blieb der junge Mann aber unverletzt.

Tags darauf musste der Wiener Neustädter Kadir Sakallioglu den Putschversuch in Istanbul live miterleben: „Es war das absolute Chaos, keiner hat gewusst, was los war“, schilderte der 37-Jährige die Szenen, die ihn an einen Bürgerkrieg erinnerten.

August

„Hakenkreuz-Opfer“ auf der Anklagebank

Zweimal soll ein 53-Jähriger aus Bad Fischau Brunn (Bezirk Wiener Neustadt) von Unbekannten überfallen worden sein. Unter anderem wurde ihm ein Hakenkreuz in die Brust geritzt. Ein Verdächtiger aus der Nachbarschaft wurde jedoch freigesprochen. Nach dem zweiten Vorfall geriet dann das Opfer selbst ins Visier Der Verdacht lag nahe, er hätte sich die Schnittwunden selbst zugefügt. Der Mann musste sich schließlich im August vor dem Richter verantworten. Das Gericht verurteilte ihn nichts rechtskräftig wegen Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung - eines Überfalls - und falscher Beweisaussage zu 20 Monaten bedingter Freiheitsstrafe. Seine Ehefrau (65) erhielt wegen Verleumdung 20 Monate bedingt.

Robert T. nach dem Überfall vor wenigen Tagen. Foto: Foto Baldauf | NOEN, Franz Baldauf

Oktober

Rockerboss nach 14 Jahren festgenommen

Die Polizei hat am 9. Oktober einen vor 14 Jahren untergetauchten Rockerbanden-Boss festgenommen – und das ausgerechnet bei seiner 50er-Feier! Im Bezirk Zwettl schlug die Cobra-Einheit zu. Bei seiner Festnahme versuchte er zu flüchten. Er soll mit großen Mengen Drogen gedealt haben.

Über die Grenze retten

Landeshauptmann Erwin Pröll hat Rettungsverträge in Südböhmen und Südmähren unterzeichnet. Seither sind Rettungseinsätze über die Landesgrenze möglich. Mit diesem Vertrag haben beide Länder die Tätigkeitsberechtigungen von Ärzten und Sanitätern des jeweils anderen Landes anerkannt. Bei nicht kritischen Sachen wird der Patient in ein Spital seines Heimatlandes transportiert, bei lebensbedrohlichen Verletzungen oder Erkrankungen in das nächst geeignete Spital gebracht. Mit dem Vertrag werden auch Kleinigkeiten geregelt. So dürfen tschechische Rettungsfahrzeuge in Österreich ohne Vignette auf der Autobahn unterwegs sein.

Kreishauptmann Mgr. Jiří Zimola und Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll mit dem unterzeichneten Vertrag vor den Rettungsautos aus Südböhmen und Niederösterreich. (v.l.n.r.) | NLK Pfeiffer

Kampagne gegen Ablenkungsunfälle

Auf Platz Eins der Ursachen für Verkehrsunfälle rangiert bereits die Ablenkung. Aus diesem Grund haben das Land Niederösterreich, Partner wie die NÖN und der ORF eine Verkehrssicherheitskampagne gestartet. Rund 30 Prozent aller tödlichen Verkehrsunfälle resultieren bereits aus Ablenkung. Im Zuge der Kampagne kündigt die Polizei verschärfte Verkehrskontrollen, auch mit Zivilfahrzeugen, an. Einer der Hauptgründe für Ablenkung ist das Hantieren mit dem Smartphone.

Polizei goes Social Media

Seit Oktober ist die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Microblogging-Dienst Twitter und auf Facebook. Das Ziel sei, wie Markus Haindl von der Landespolizeidirektion Niederösterreich erläutert, „noch schnellerer, direkterer Kontakt zur Bevölkerung.“ Insbesondere zielt die Polizei hier auf die jüngere Generation. Nach Ereignissen wie einem Verkehrsunfall könnten Meldungen durchgegeben werden, ebenso Verhaltensanweisungen im Naturkatastrophenfall. Keinesfalls kann man als Bürger via Facebook oder Twitter aber Anzeigen aufgeben.

Jägerbataillon 12 neu eingegliedert

In der Ostarrichi-Kaserne in Amstetten wurde beim Tag der offenen Tür die Übernahme des Jägerbataillons 12 durch das Militärkommando NÖ gefeiert und aus der bisherigen Verantwortung der 4. Panzergrenadierbrigade entlassen. Das Militärkommando NÖ hat dadurch zusätzlich an Bedeutung gewonnen, denn damit verfügt es nun über eine schnelle Eingreiftruppe in Katastrophenfällen. Das Jägerbataillon 12 ist in Zukunft Heimatbasis der NÖ Miliz und wird deren Ausbildung durchführen. Weitere Aufgaben sind neben anderen der Schutz kritischer Infrastruktur, Einsatzvorbereitungen, Katastrophenschutz oder Assistenzeinsatz bei Migration an der Staatsgrenze.

Rettungsdienstgesetz neu

Neu im Rettungsdienstgesetz, das von der Landesregierung beschlossen, dem Landtag vorgelegt wird, sind First Responder (Ersthelfer vor Ort). Sie werden, wenn sie bei der Leitstelle registriert sind, bis zum Eintreffen das Notarztes inzwischen zu einem Einsatz geschickt. Schon bisher hat 144 Notruf NÖ Rettungs- und Krankentransportdienste in Niederösterreich koordiniert. Das wird nun erstmals auch in das Gesetz aufgenommen.

Ebenso werden die Verwaltungsaufgaben der Landesrettungsdienstzentrale klar als überregionale Aufgabe definiert. Damit ist geklärt, wofür Rettungsorganisationen Geld bekommen. Ebenso werden nun die überregional tätigen Rettungsorganisationen wie ASBÖ, Rotes Kreuz und ÖAMTC, wie auch in anderen Bundesländern bereits üblich, gesetzlich anerkannt. Bergrettung, Wasserrettung und Höhlenrettung bleiben weiterhin besondere Rettungsdienste.

September

Keine Drogenvergiftung bei Kleinkind

Im Fall eines Kleinkindes, das Ende Juli mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, liegt kein strafrechtlicher Tatbestand vor. Die Symptome sind laut Kepler Universitätsklinikum Linz nicht auf eine Drogenintoxikation, sondern auf eine akute Pflanzenunverträglichkeit, hervorgerufen durch Hautkontakt bzw. Ingestion, zurückzuführen, teilte die NÖ Polizei Ende September mit.

Das 22 Monate alte Mädchen war zunächst in das Landesklinikum Scheibbs gebracht worden. In der Folge wurde es per Notarzthubschrauber nach Linz geflogen.

Russischer Zug verliert Tür

Bei einem Schlaf-/Liegewagen eines russischen Zuges auf dem Weg von Moskau nach Nizza war im Stierschweiffeldtunnel (Teil der Tunnelkette Perschling auf der Westbahn-Neubaustrecke) eine Tür verloren gegangen. Der nachfolgende ICE 90 (Wien - Hamburg) überfuhr das Hindernis, das sich im Drehgestell verfing, und wurde gestoppt. 287 Passagiere mussten evakuiert werden. Die Westbahn-Neubaustrecke im Abschnitt Wien bzw. Tullnerfeld - St. Pölten blieb fast elf Stunden lang gesperrt. Der russische Zug wurde in Loosdorf (Bezirk Melk) gestoppt. Der defekte Waggon wurde aus dem Verkehr gezogen und nach St. Pölten gebracht. Die restliche Garnitur durfte die Fahrt an die Cote d'Azur nach einer eingehenden Untersuchung fortsetzen.

Fahrzeugdiebe brachten 120.000 Euro teure Ministerinnen-Limousine nicht in Gang

Strafrichter Martin Bodner quartierte das Duo für mehrere Monate hinter Gittern ein. Foto: Hahslinger | Hahslinger

Das tschechische Duo Milan B. (50) und Jiri A. (53) tourte im Vorjahr durch das Weinviertel, immer auf der Suche nach Nobelkarossen. Im Bezirk Korneuburg wurden die beiden Mitglieder einer kriminellen Vereinigung fündig. Strafrichter Martin Bodner quartierte das Duo für mehrere Monate hinter Gittern ein. Ausgerüstet mit Spezialwerkzeug und modernster Gerätschaft gingen sie zunächst in Bisamberg ans Werk: Es gelang den Tschechen aber nicht, die zwei auserwählten Fahrzeuge in Gang zu bringen.

Das Duo versuchte dann sein Glück in Langenzersdorf: Ein Fahrzeug konnten die beiden knacken und ins Ausland bringen. Bei der Limousine der ehemaligen Bildungsministerin Claudia Schmied bissen sie sich an der Wegfahrsicherung aber erneut die Zähne aus. Der 120.000 Euro teure BMW ließ sich nicht bewegen. Erfolgreicher agierten die beiden in Hagenbrunn, wo es einen versperrten BMW X6 knackten und zum Laufen brachten. Das Duo präsentierte sich vor Gericht wortkarg und uneinsichtig. Die Beweise (DNA-Spuren) sprachen aber eine klare Sprache. Milan B. wurde bei der Verhandlung im September zu 30 Monaten Gefängnis verurteilt. Für den bislang unbescholtenen A. setzte es 18 Monate, davon fünf Monate unbedingt.

Wasserleiche lag in Perschling

Ein Spaziergänger hat in Atzenbrugg (Bezirk Tulln) in der Perschling eine Wasserleiche entdeckt. Der Tote hatte Kopfverletzungen, die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet.

Der Passant sah die Leiche im Fluss treiben und rief die Polizei, die Feuerwehr barg den Toten. Eine Obduktion wurde angeordnet. Das Landeskriminalamt wurde hinzugezogen.

Universitätsklinikum St. Pölten polizeilich abgeriegelt

Ein verdächtiger Koffer wurde am 15. September gegen 8.27 Uhr im Eingangsbereich des Universitätsklinikums St. Pölten entdeckt. Das Areal wurde umgehend polizeilich abgeriegelt, sprengstoffkundige Organe rückten aus und stellten den Koffer sicher. Bald konnte die Besitzerin, eine verschleierte Frau, ausgeforscht werden. Sie wurde mittels Dolmetsch einvernommen. Es lag aber kein strafrechtlicher Tatbestand vor. Die Dame hat nur, während sie sich auf Therapie begab, den Koffer dort abgestellt. Es gab daher keine weiteren Ansätze für polizeiliche Ermittlungen, die Exekutive hatte nur im Sinne der Gefahrenerforschung sofort agiert.

Millionen-Betrüger von Landeskriminalamt NÖ ausgeforscht

Weil ihnen überdurchschnittlich hohe Zinsen versprochen wurden, überwiesen die Opfer das Geld auf ein Treuhandkonto einer Schweizer Gesellschaft. Nach einer Hausdurchsuchung in Wien sitzt ein 57-Jähriger in Korneuburg Haft, seine Frau (54) wird angezeigt. Der Treuhand-Erlag wurde auf Konten in verschiedenen Staaten überwiesen und dort in undurchsichtige Beteiligungen und Tradings investiert.

Die zumindest sechs Opfer in Österreich erlitten dadurch insgesamt einen Millionenschaden von 1,55 Millionen Euro. Bei der Hausdurchsuchung in Wien-Liesing wurde eine große Anzahl an Unterlagen sowie an Datenträgern sichergestellt. An der Aktion waren Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich, die Wiener Polizei und Wega-Beamte beteiligt. Das Duo soll die schweren gewerbsmäßigen Betrügereien von 2012 bis 2014 verübt haben. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelte seit März gegen den österreichischen Staatsbürger, der in der Schweiz lebt, und seine Ehefrau aus Wien-Liesing.

November

Martin Jawurek führt Heer in NÖ

Im April war Brigadier Rudolf Striedinger von SPÖ-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil von St. Pölten nach Wien geholt worden, um dort die Leitung des Heeres-Abwehramts zu übernehmen. Seit damals hatte Brigadier Martin Jawurek bereits das NÖ Militärkommando geführt. Seit November ist Jawurek offiziell der neue NÖ Militärkommandant. Die Übergabe erfolgte in der Hesserkaserne in St. Pölten. Jawurek bezeichnet seine Bestellung als Höhepunkt in seiner Karriere beim Bundesheer.

NÖN-Chefredakteur-Stv. Walter Fahrnberger (l.) im Gespräch mit dem NÖ Militärkommandanten Martin Jawurek. Der 50-jährige Kremser berichtet über die neue Ausrichtung des Österreichischen Bundesheeres und neue Maßnahmen zur Rekrutierung von zusätzlichem Kaderpersonal. | NÖN, Erich Marschik

Sechs Tote nach Hausbränden

Ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Enzersdorf/Fischa (Bezirk Bruck/Leitha) hat drei Todesopfer gefordert. Die Familie wurde im Schlaf von der Feuersbrunst überrascht. Die Rettungskräfte konnten für die Opfer, den 67-jährigen Hauseigentümer, seine 48-Jährige Lebensgefährtin aus China und dessen 26-jährige Tochter nichts mehr tun. Das Gebäude wurde völlig zerstört. In Mitterbach (Bezirk Lilienfeld) verstarb eine 63-Frau in ihrer Wohnung, nachdem sich ihre Heizdecke entzündet hatte. Aufgrund einer brennenden Zigarette kam in Eschenau (Bezirk Lilienfeld) ein 62-Jähriger in seinem Wohnhaus ums Leben. Ebenfalls eine brennende Zigarette oder ein offenes Feuer in Verbindung mit einer getragenen Sauerstoffmaske wurde als Todesursache einer Frau in Willendorf (Bezirk Neunkirchen) ermittelt.

Franz Wittmann/FF Fischamend

Brutale Jugendliche

Ein Facebook-Video, aufgenommen in Wien, schockierte. Darauf zu sehen: Ein Mädchen, das von einer Kontrahentin geschlagen und gedemütigt wird. Gegen die aus Ecudor stammende 16-Jährige, die in einer NÖ Jugendeinrichtung wohnte, wird auch wegen eines weiteren Vorfalls vor einem Jugendzentrum in Tulln ermittelt. Misshandlungen unter Jugendlichen sind in sozialen Netzwerken ein Renner. Die Polizei versucht daher, mittels Präventionsprogrammen in Schulen solche Vorfälle zu vermeiden.

Hohe Geldstrafe wegen Steuerhinterziehung

Wegen Abgabenhinterziehung ist der Ex-Generalsekretär des Österreichischen Olympischen Comites (ÖOC), Heinz Jungwirth, in Korneuburg schuldig gesprochen worden. Er wurde zu einer Geldstrafe von 450.000 Euro verurteilt. 2013 wurde er bereits wegen veruntreuter Vereinsgelder zu einer fünfjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Jungwirth hatte in zahlreichen Angriffen von einem ÖOC-Konto Gelder (Schadenssumme über drei Millionen Euro) abgezweigt, um damit sein kostspieliges Privatleben finanzieren zu können, unter anderen ein fürstliches Domizil, ein Schloss in Mittergrabern (Bezirk Hollabrunn), einen noblen Fuhrpark und teure Pferde. Die Staatsanwaltschaft warf ihm Abgabenhinterziehung von 1,694.315 Euro vor. Er legte überraschend ein umfassendes Geständnis vor.

| NOEN, Franz Baldauf (Franz Baldauf)

Kunstfälscherbande geschnappt

Mit einem Scheinkauf in einem Hotel am Flughafen Wien-Schwechat ließ das Stadtpolizeikommando Schwechat mit Unterstützung der Cobra eine professionelle Kunstfälscherbande auffliegen. Die Täter hatten in einem Verkaufskatalog zahlreiche Gemälde weltbekannte Künstler, darunter Werke von Pablo Picasso, zum Gesamtpreis von 72 Millionen Euro angeboten. Sechs Beteiligte, darunter ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf, wurden ausgeforscht.

Landespolizeidirektor Franz Prucher, Innenminister Wolfgang Sobotka(ÖVP) und der Direktor des Bundeskriminalamtes Franz Lang mit einer Picasso-Fälschung | APA/HELMUT FOHRINGER

Pioniere schützen Grenze in Ungarn

65 Soldaten des Bundesheeres sind zur Unterstützung beim Schutz der EU-Außengrenzen an die ungarisch-serbische Grenze aufgebrochen. Die Truppe für diesen humanitären Hilfseinsatz besteht aus Soldaten der drei österreichischen Pionierbataillone. Auch zwölf Soldaten aus Melk sind dabei. Ihre Kernaufgaben liegen vorrangig in der Verbesserung der Infrastruktur wie im Straßenbau.

Betreuerin sackte Geld Sterbender ein

15 Monate auf Bewährung und knapp 17.000 Euro Geldstrafe fasste eine bislang unbescholtene 54-Jährige vor Gericht aus. Sie soll fünf Sparbücher einer 76-Jährigen eingesackt haben. 56.000 Euro behob sie, als die Pensionistin im Sterben lag. Misstrauisch wurde der rechtmäßige Erbe nach der Testamentseröffnung, da er wusste, dass seine Tante Sparbücher besaß.

Dezember

NOEN

Hans Rädler bleibt ÖSZV-Präsident

75 Delegierte wählten erneut Hans Rädler, Bürgermeister von Bad Erlach (Bezirk Wiener Neustadt) und Nationalrat, an die Spitze des österreichischen Zivilschutzverbandes. Er war erstmals im Dezember 2011 in diese Funktion gewählt worden, jetzt wird er dem Verband weitere fünf Jahre vorstehen. Die Arbeit des ÖSZV sei, betonte er, „in den Bundesländern mehr gefragt, denn je.“ Derzeit gibt es bundesweit rund 2.000 Veranstaltungen im Jahr, die bekannteste davon ist die Kinder-Sicherheitsolympiade.

Neuer Chef für die Rot-Kreuz-Suchhundestaffel

Hugo Karner hat die Aufgabe des Landeskommandanten der Rot-Kreuz (RK)-Suchhundestaffeln übernommen. Der 53-Jährige ist seit 1997 als Freiwilliger in der Rot-Kreuz-Suchhundestaffel Wiener Neustadt tätig. Karner war 2011 mit seinem Suchhund Flash internationaler Staatsmeister des Rettungshunde. Er fungiert auch als stellvertretender Bundeskommandant der Suchhundestaffeln des österreichischen Roten Kreuzes.

Hugo Karner | Österreichisches Rotes Kreuz, Radax Photography

Brandstifter muss hinter Gitter

300.000 Euro Schaden verursachte ein 49-Jähriger aus Wut auf seine Ex-Lebensgefährtin. Bereits am 11. September legte der Mann im gepachteten Reitstall seiner Ex ein Feuer. Sechs Pferde konnten im letzten Moment aus dem Flammenmeer gerettet werden. Mit einem Feuerzeug zündete er das Objekt an. Als Motiv gab er Zorn an, da ihm die Frau den Laufpass gegeben hatte und ihm ein Hofverbot erteilt hatte. Er hatte, so seine Angaben, aber in das Objekt viel Geld und Zeit investiert. Nach einem FF-Festbesuch, wo der Täter trank, kam es dann, als er seine Ex mit zwei anderen Männern am Hof sah, zur Tat. Er erhielt zwei Jahre Haft. Er hat überdies auch mehrere einschlägige Vorstrafen am Kerbholz.

Bildstelle Feuerwehr St. Pölten-Stadt

Neuer Besitzer für das Fritzl-Haus

Das Haus von Josef Fritzl in der Amstettener Ybbsstraße wird jetzt wieder belebt. Brauhof-Wirt Herbert Houska hat das Gebäude, wo Josef Fritzl (81), seine Tochter Elisabeth 24 Jahre im Keller eingesperrt hat und mit ihr sieben Kinder gezeugt hatte, erworben. „Man kann es nicht ewig leer stehen lassen. Wir müssen Leben hineinbringen“, &am