„An die 1000 Fälle von Erbstreitigkeiten beschäftigen die niederösterreichischen Anwälte im Jahr. Wir gehen davon aus, dass die Dunkelziffer, bei der kein Anwalt eingeschaltet wird, weitaus höher ist und weiter zunehmen wird“, sagt Michael Schwarz, Präsident der Rechtsanwaltskammer NÖ.

Neue Pflichtteilsregelung hat Konfliktpotential

Die bedeutendsten Änderungen ab 1. Jänner sind die Neuverteilung der Pflichtteilsberechtigten, neue Enterbungsgründe (z. B. gröbliche Vernachlässigung) und eine Aktualisierung des Pflegevermächtnisses. Die Modernisierung im Bereich der pflichtteilsberechtigten Personen bringt seitens der Anwälte auch einige Kritikpunkte mit sich. So sind die Eltern und Geschwister des Verstorbenen nicht mehr pflichtteilsberechtigt – lediglich Kinder und Ehepartner oder eingetragene Partner habe Anspruch auf den Pflichtteil. „Das kann in Zukunft dazu führen, dass der Familienbesitz bei Todesfall an die angeheiratete Familie übergeht“, so Schwarz. Neu ist auch, dass die Auszahlung des Pflichtteils erstmals auf maximal fünf Jahre gestundet werden kann – allerdings mit vier Prozent Zinsen. So könnte zukünftig die Zerschlagung von Familienbetrieben vermieden werden.

Mit 1.1.2017 tritt auch ein außerordentliches Erbrecht für kinderlose Lebensgefährten, die mit dem Verstorbenen für mindestens drei Jahre einen gemeinsamen Wohnsitz geteilt haben, in Kraft. Und: durch das Einbringen einer Scheidungsklage werden Testamente automatisch aufgehoben.

Zusätzlich werden neuen Formvorschriften für fremdhändige Testamente eingeführt. So ist ein letzter Wille nur gültig, wenn mit handschriftlichem Zusatz wie z. B. „das ist mein letzter Wille“ unterschrieben wird. Zudem müssen drei Zeugen nun ununterbrochen und gleichzeitig anwesend sein, um die Gültigkeit des Testaments zu bestätigen.

„Vor allem die Änderungen bei den Pflichtteilsberechtigten kann in Zukunft für Erbstreitigkeiten in Familien sorgen. Um dem vorzubeugen empfehlen wir eine rasche Überprüfung auf die Neuerungen der Erbrechtsnovelle, wenn bereits ein Testament vorhanden ist“, empfiehlt Rechtsanwalt Christoph Sauer.

„Erbrechts-Check“ beim Rechtsanwalt ihres Vertrauens

Die Rechtsanwaltskammer Niederösterreich empfiehlt jedem, der bereits Kinder hat oder Vermögen besitzt, mit einer letztwilligen Verfügung vorzusorgen. Für diese Fälle und alle, die sich grundsätzlich zum Thema „Erbrecht“ informieren wollen, bieten Österreichs Rechtsanwälte den Beratungsservice „Erbrechts-Check“ zur Sonderpauschale von 120 Euro an. Ebenfalls stellt die Rechtsanwaltskammer Niederösterreich mit ihren „10 Tipps zum richtigen Erben“ auf ihrer Website einen Leitfaden mit den wichtigsten Änderungen der Erbrechtsnovelle und wertvollen Tipps zum Thema „Erben“ zum Download zur Verfügung. Infos auf www.raknoe.at

Österreicher sind Testamentsverweigerer

Im Auftrag der Rechtsanwaltskammer Niederösterreich hat meinungsraum.at in einer breit angelegten Umfrage zum Thema „Erben in Österreich – privat und beruflich“ 500 Österreicherinnen und Österreicher sowie 300 Unternehmerinnen und Unternehmer im Juli 2016 zu ihren Erfahrungen und Wissensstand befragt.

Die wichtigsten Ergebnisse: