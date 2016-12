Bis dato konnten dieser Tätergruppe bereits einige derartige Straftaten zugeordnet werden.

Am 13. Oktober 2016 konnte ein Mitglied dieser Gruppe bei einem Einbruchsdiebstahl in Neusiedl am See festgenommen werden. Die Mittäter konnten flüchten.

Ein geflüchteter Täter konnte ausgeforscht werden. Er ist laut Angaben seines Komplizen in der Slowakei unsteten Aufenthaltes und reist laufend unter falschem Namen und mit falschen Papieren nach Österreich ein, um weitere Straftaten zu begehen.

Hinweise bitte an die Kriminaldienstgruppe des Bezirkspolizeikommandos unter 059133/1130 310.