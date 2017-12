Die Freiwillige Feuerwehr Paudorf ist zu einem Brand in die Kardinal-König-Straße alarmiert worden. Die ersten Einsatzkräfte fanden beim Eintreffen eine stark verrauchte Wohnung vor: Das Essen war aus ungeklärter Ursache angebrannt.

Die Bewohnerin konnte gemeinsam mit ihrem Hund aus der im Erdgeschoß gelegenen Wohnung gerettet werden. Die Feuerwehr übergab die Frau an den Rettungsdienst. Die Patientin wurde vom Notarzt und Sanitätern versorgt und in weiterer Folge in das Universitätsklinikum Krems eingeliefert.

Gemeinsam mit der Feuerwehr Krustetten belüfteten die Silberhelme die Wohnung und beförderten mit Überdruckbelüftungsgeräten den Rauch aus dem Gebäude. Anschließend kontrollierten sie die Wohnung, an der erheblicher Schaden entstand, mit der Wärmebildkamera.

Kurzfristiges „Asyl“ beim Kommandanten

Für ebenfalls geretteten Golden Retriever konnte kurzfristig keine Betreuung organisiert werden, so wurde er kurzerhand vom Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Krustetten, Christof Unfried, mitgenommen und konnte einige ruhige Stunden bei ihm verbringen.

Die Feuerwehren Paudorf und Krustetten standen gemeinsam mit dem Roten Kreuz Krems rund 90 Minuten im Einsatz.