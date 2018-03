Betreuerin Nadine Marik, der der Hund einen Tag, nachdem sie ihn zur Betreuung übernommen hat, entwischt ist, macht sich große Sorgen um den Vierbeiner. „Sie hat sich selbst ein Schiebetor geöffnet und lief davon. Seither irrt sie in der Gegend in Eiseskälte umher“, schildert sie verzweifelt.

Die bosnische Straßenhündin, die über eine Tierschutzorganisation vermittelt wurde, wurde in Kirchberg, Loich und zuletzt angeblich in Marktl gesichtet. Möglicherweise ist sie jetzt im Raum Traisen-Eschenau unterwegs. Die Hundeliebhaberin bittet, eine Sichtung des Hundes sofort zu melden, Einfangversuche jedoch zu unterlassen. „Sie ist eine sehr scheue Hündin, sie mag es aber nicht, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlt.“ Ebenso werden Jäger gebeten, nicht auf das Tier zu schießen.

Hinweise über Hündin „Lena“ sind an Nadine Marik unter 0660/6623794 erbeten.