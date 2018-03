14.907 junge Männer konnten 2017 österreichweit für den Zivildienst in Sozial- und Hilfseinrichtungen abkommandiert werden. Niederösterreich rangierte dabei an der dritten Stelle im Bundesländervergleich.

In Niederösterreich wurden im Vorjahr 2487 Zivildiener an Betreuungseinrichtungen zugewiesen. Nur in Wien (3153) und in Oberösterreich (2925) war die Zahl der zugewiesenen Zivildiener höher. Diese Detailzahlen nannte am Mittwoch die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler (ÖVP).

Der Haken an der Sache: Der Bedarf an Zivildienern ist noch größer. Denn nach den Angaben der Staatssekretärin wurde mit den knapp 15.000 Zivildienern der Bedarf zu 93 Prozent gedeckt. Sieben Prozent der angeforderten Stellen konnten demnach im vergangenen Jahr nicht besetzt werden.

Das liegt vor allem auch daran, dass aufgrund der rückläufigen Zahl an Geburten bei den Jahrgängen, die derzeit für den Zivildienst relevant sind, eine Lücke entsteht. Künftig sind außerdem noch geburtenschwächere Jahrgänge beim Zivil- beziehungsweise beim Heeresdienst an der Reihe.

Einsatz bei 1700 Organisationen

Insgesamt sind Zivildiener in rund 1700 Organisationen in Österreich im Einsatz. Die größten Einrichtungen mit den meisten Zivildienern sind dabei das Rote Kreuz und der Samariterbund. Beim Roten Kreuz herrscht bereits Sorge, dass statt der Zivildiener nun teureres Personal geholt werden muss.

Staatssekretärin Edtstadler versprach eine bessere Anrechnung von Ausbildungen, die während des Zivildienstes erworben werden. Damit soll künftig der Zivildienst für Burschen attraktiver werden. Schon jetzt würden viele, die in Sozialorganisationen wie dem Roten Kreuz ihren Zivildienst absolvieren, später weiter ehrenamtlich tätig sein, hob sie in einer Aussendung hervor.