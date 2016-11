Jeder vierte Lkw ohne ordentliche Winterausrüstung .

245 Lkw wurden am 2. November am Verkehrs-Kontrollplatz in Bruck/Leitha an der A 4 Ost-Autobahn überprüft. Das Ergebnis: Nur 75 Prozent der überprüften Lkw waren gesetzeskonform für den Winter ausgerüstet.