Familie war auf Einbruchstour in Ostösterreich .

In Eisenstadt muss sich am Mittwoch eine Bande von mutmaßlichen Einbrechern vor einem Schöffensenat verantworten. Einem 62-Jährigen, seinen drei Söhnen und drei weiteren Männern werden insgesamt rund 40 im Burgenland und in Niederösterreich verübte Straftaten vorgeworfen.