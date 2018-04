Unter regem Medieninteresse begann heute am 17. April in Klagenfurt der Prozess zum Bootunfall auf dem Wörthersee, bei dem zu Pfingsten 2017 der Kremser Bauunternehmer Manfred Schroll (44) ums Leben gekommen ist.

Angeklagt ist ein Unternehmer (45) aus Niederösterreich, der zum Zeitpunkt des Unfalles das Boot – mit 1,2 Promille – mit einer Freundesrunde gelenkt haben soll.

Den Fehler, alkoholisiert das Boot gesteuert und einige Fahrmanöver wie Achter und Ringer durchgeführt zu haben, räumt der Angeklagte ein, für den Tod seines langjährigen Freundes Manfred will er aber nicht verantwortlich sein. „Nicht schuldig“, erklärt er zu dem Vorwurf der grob fahrlässigen Tötung von Staatsanwalt Christian Pirker.

"Es wird mich ein Leben lang verfolgen"

„Ich werde alle Fragen beantworten, aber es geht mir nicht gut“, kommt es leise, dann setzt der sichtlich betroffene Angeklagte mit stockender Stimme fort: „Der Manfred war über 20 Jahre mein allerbester Freund, ein Freund der ganzen Familie. Ich werde nie den Moment vergessen, als ich auftauchte und er war weg. Es wird mich ein Leben lang verfolgen. Aber ich muss sagen, dass ich kein einziges gefährliches Manöver gefahren bin."

"Wir waren auf der Rückfahrt nach Klagenfurt, ich am Steuer, als der Manfred noch ein Eindrehmanöver – wie zuvor schon öfters – durchführen wollte. Er griff mir von hinten ins Lenkrad und ich konnte ihn abwehren. Beim zweiten Versuch griff er mit beiden Händen ans Steuer und plötzlich bin ich durch die Luft geflogen und ins Wasser eingetaucht. Ich verlor zuerst die Orientierung, dann tauchte ich hoch wo es hell war. Ich kam hoch und sah, dass ich an die zehn Meter vom Boot entfernt war“, schildert der Unternehmer, dann habe er die immer panischer werdenden Rufe der Freunde vom Boot vernommen: „Wo ist der Manfred, wo ist der Manfred?“

Der Bauunternehmer tauchte nicht mehr auf. Laut Gutachten erlitt Schroll tödliche Kopfverletzungen durch die Schiffsschraube. Die entscheidende Frage für Richter Matthias Polak: „Wer legte den Retourgang ein?“

Der Unternehmer will es nicht gewesen sein, zumindest nicht bewusst, er beteuert: „Ich war zu diesem Zeitpunkt ja im Wasser.“

Mitangeklagter beteuert ebenfalls seine Unschuld

Dass der Unternehmer im Wasser war, bestätigt der offizielle Bootsführer, ein 33-jähriger Klagenfurter, dem fahrlässige Tötung durch Unterlassung vorgeworfen wird. Wann der 45-Jährige aber genau ins Wasser gefallen ist, kann der Kärtner nicht sagen. Er gibt an, dass zum Unfallzeitpunkt der 45-Jährige am Steuer gewesen sei. Dass der Bauunternehmer ins Lenkrad gegriffen habe, wie der Unternehmer schildert, will der Klagenfurter nicht gesehen oder bemerkt haben.

Durch das flotte Tempo und starke Einlenken des Bootes sei er zur Seite geflogen, schildert der Klagenfurter: „Das Motorgeräusch war sehr laut, die Drehzahl hoch und dann war da ein Geräusch, wo jeder wusste, da ist was in die Schiffsschaube gekommen. Das Boot war in einer Rückwärtsbewegung und ich sah, dass der Hebel auf der rückwärtigen Position gestellt war. Dann habe ich den Blutfleck im Wasser gesehen und sofort gewusst, da ist was passiert.“

Der mitangeklagte Klagenfurter gibt sich bedeckt, schwächt gemachte Aussagen bei der Polizei vor Gericht nun ab, und er will plötzlich einiges nicht mehr gesehen haben oder sich erinnern können. Richter, Ankläger und Verteidiger Alexander Todor-Kostic rütteln am Erinnerungsvermögen des Klagenfurters, der sich windet, aber trotz Schieflage – er ließ Alkoholisierte ans Steuer - ebenfalls seine Unschuld beteuert.

Der Klagenfurter wird nun von allen Seiten (Richter, Ankläger, Verteidiger und Hauptangeklagter) ins Verhör genommen.