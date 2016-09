Der Anwalt des 32-Jährigen betonte im Schlussplädoyer, es gebe keine Sachbeweise für eine Beteiligung seines Mandanten an der Tat in Pinggau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). DNA-Spuren hat man dort laut einem Ermittler des Landeskriminalamtes Steiermark - im Gegensatz zu Fürstenfeld - keine gefunden, weil der Tatort und das Auto mit Löschpulver von einem Feuerlöscher kontaminiert waren.

"Auffallenden Modus Operandi"

Der Ermittler sprach im Zeugenstand von einem "auffallenden Modus Operandi" bei den angeklagten Straftaten in Pinggau und Fürstenfeld. Die Bewegungsmelder der Alarmanlagen seien zuvor mit Lackspray besprüht worden, die Täter hätten das Eintreffen und den Abzug der Einsatzkräfte abgewartet und dann den Angriff auf den Bankomat gestartet.

In Pinggau hatten die Täter den aus der Verankerung gerissenen Geldautomaten mit einem gestohlenen Auto zu einem Bachbett transportiert und geplündert. In Fürstenfeld hatten die Männer das Gerät am Tatort aufgebrochen und das Geld in Rucksäcken verstaut.

Bei Fahrzeugkontrolle festgenommen

Der Lenker (46) war der Polizei am 17. April wenige Stunden nach einem Coup bei einer Fahrzeugkontrolle ins Netz gegangen, er war zuerst der Schlepperei verdächtigt worden. Über ein Funkgerät am Beifahrersitz hatten die Beamten laut dem Ermittler "aufgeregte Kommunikation" verfolgt.

Eine sofort verständigte Dolmetscherin hatte die Gespräche übersetzt, während der 32-Jährige und der 39-Jährige über ein Bachbett flüchten wollten. Sichergestellte Mobiltelefone waren dem Polizisten zufolge in der Tatnacht auf den 7. April in Pinggau eingeloggt.

Auch bei dem Coup am 9. April 2015 in Amstetten war die Alarmanlage zuvor außer Kraft gesetzt worden. "Für uns hat die Alarmanlage voll funktionsfähig ausgesehen", sagte der Verantwortliche der Heimwerker-Filiale am Montag als Zeuge. Die Täter hatten eine Glaswand aufgebrochen und den Bankomaten geplündert. Im Nachhinein sei festgestellt worden, dass die Übertragung der Alarmanlage nicht funktioniert habe.

Eine Zeugin schilderte, wie sie am 7. April 2016 in der Früh den Diebstahl ihres Wagens bemerkt hatte, als sie zur Arbeit fahren wollte. Mit dem Fahrzeug transportierten die Angeklagten den in Pinggau gestohlenen Geldautomaten ab, der Pkw wurde Stunden nach dem Coup im Raum Pinggau entdeckt. "Innen war das Auto komplett zerstört. Es war ein Totalschaden", sagte die Steirerin.