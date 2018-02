„Sie wollten andere in Moscheen und im Gebetsraum des Universitätsklinikums St. Pölten von der Ideologie des Islamischen Staates überzeugen. Sie wollten eine Missionierungsbewegung gründen, haben IS-Propagandamaterial verbreitet, zum Kampf in Syrien aufgerufen, sich entschlossen, dorthin zu reisen und sich dem bewaffneten Kampf anzuschließen“, wirft ein Staatsanwalt jungen Männern zwischen 20 und 23 Jahren, sechs aus St. Pölten und einer aus Lilienfeld, in einem Prozess am Landesgericht vor.

Einem 20-Jährigen wird weiters zur Last gelegt, dass er einen anonymen Zeugen zu einem Überfall auf ein Waffengeschäft in St. Pölten überreden wollte. „Mit den erbeuteten Gewehren und Pistolen wollten sie in den Krieg ziehen. Sie hätten auch für terroristische Zwecke im Inland verwendet werden können“, meint der Ankläger.

Verhaftet wurden die Angeklagten mit tschetschenischem, mazedonischem und bosnischem Migrationshintergrund am 6. März 2017 in St. Pölten bei einem Cobra-Einsatz, weil der Zeuge geplaudert hatte.

Zwei Jahre teilbedingt

Die Verteidiger weisen die Vorwürfe zurück. „Mein Mandant versucht zu überzeugen, dass sein Glaube ein guter ist. Dass er Propaganda betrieben hat, ist an den Haaren herbeigezogen. Nach Syrien wollte er reisen, um eine Pilgerreise zu machen, das ist nicht verwerflich“, sagt Rechtsanwalt Roland Schöndorfer.

Bei dem anonymen Zeugen handle es sich um einen „Wichtigtuer“, Pläne für einen Raubüberfall seien „dumme Äußerungen“ gewesen, meint Verteidiger Wolfgang Blaschitz. Und Rechtsanwalt Christian Reiter sagt: „Klar ist, dass man jede IS-Unterstützung im Keim ersticken muss. Aber nicht jeder, der sich für eine Religion begeistert, ist ein Terrorist.“

Zwei der St. Pöltner werden zu zwei Jahren teilbedingt verurteilt (nicht rechtskräftig). Weil sie den unbedingten Teil der Strafen – acht Monate – bereits in U-Haft verbüßt haben, werden sie enthaftet. Im März wird der Prozess fortgesetzt.