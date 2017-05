Das berichteten lokale Medien. Demnach hat die Frau in der zentralen Provinz Caaguazu, deren Hauptstadt Coronel Oviedo etwa 130 Kilometer östlich der paraguayischen Hauptstadt Asuncion liegt, mit ihrem Mann ein etwa 15 Hektar großes Grundstück gekauft, um dort ihr Leben zu verbringen.

Lebensgefährte überlebte

Offensichtlich wurde das Paar dort am vergangenen Dienstag von zwei Angreifern überrascht. Die Räuber forderten Geld und Wertgegenstände. Weil sich die 53-Jährige offenbar weigerte, schossen ihr die Täter in den Kopf. Ihr Lebensgefährte überlebte den Überfall.

Lokale Medien berichteten, dass die Ermittler der paraguayischen Polizei bisher kaum Fortschritte in dem Fall gemacht haben. Das Paar hatte das Land in einem Gebiet gekauft, in dem offenbar in größerem Stil Marihuana angebaut wird.