Die zweithöchste Stufe 4 herrschte in den Ybbstaler Alpen und im Rax-Schneeberggebiet oberhalb der Waldgrenze. Darunter und in den Türnitzer Alpen wurde das Risiko als erheblich (Stufe 3) eingeschätzt. Zur Tendenz hieß es, mit der starken Erwärmung steige am Mittwoch die Aktivität spontaner Lawinen an.

Im Tourenbereich bilde oberhalb der Waldgrenze der störanfällige Triebschnee das Hauptproblem, berichtete der Warndienst Niederösterreich. "Eine Schneebrettauslösung ist bei geringer Zusatzbelastung wahrscheinlich, kann aber auch spontan abgehen", hieß es. Bei einer Schneebrettauslösung könne es auch zu mittelgroßen Lawinen kommen.

Gefahrenstellen befanden sich weiterhin in kammnahem und -fernem Gelände, hinter Geländekanten und in Hohlformen aller Expositionen. Die Nassschneesituation unterhalb der Waldgrenze sollte sich im Laufe des Vormittags etwas beruhigen. Die spontanen Abgänge werden dem Prognosebericht zufolge seltener, können aber exponierte Verkehrswege treffen.

Für Mittwoch wurde ein verbreitet sonniger und überall niederschlagsfreier Tag erwartet. Die Temperaturen sollten in 1.500 Meter von null Grad in der Früh auf plus sieben Grad am Abend sprunghaft ansteigen.