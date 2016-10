Er ist Landwirt aus Passion, aber vor allem Rot-Kreuz-Mann mit Leib und Seele. So skizzierten die Festredner Willi Sauer bei der Rot-Kreuz-Generalversammlung am Freitag in St. Pölten. Nach 62 Jahren Tätigkeit für das Rote Kreuz NÖ, davon zehn Jahre als Präsident, übergab Sauer das Amt an seinen bisherigen Stellvertreter Josef Schmoll. „Es war nie mein persönlicher Wunsch, Präsident zu werden, doch habe ich keinen Tag bereut“, betont Sauer, der stets einen engen Bezug zu seiner Bezirksstelle Waidhofen/Thaya hegte. Entwicklungen im Rettungsdienst wie das neue Notarzteinsatzfahrzeug-(NEF)-System, die Endverhandlungen zum Rettungsdienstgesetz, der Aufbau der Angebote in den Gesundheits- und sozialen Diensten, die Intensivierung der Jugendarbeit, aber auch Katastropheneinsätze fallen in seine Amtsperiode.

Letzte große Aufgabe: Flüchtlings-Ansturm

Größte Herausforderung: die Bewältigung des Flüchtlingsansturms. Eine „unvergessliche Erfahrung“, wie er betont: „Wenn eine junge Mutter via Dolmetsch schildert, dass ihr Kind zwei Monate alt ist, sie aber schon drei Monate auf der Flucht ist und das Kind hinter einem Gebüsch ohne hygienische Vorkehrungen zur Welt gekommen ist, dann kam man das nicht vergessen; vor allem, die Worte der Frau, als sie erfuhr, dass sie in Österreich sei: Endlich in Sicherheit!“

Seinem Nachfolger Josef Schmoll wünscht er: „Gute Nerven und vor allem Toleranz. Ein Wert, den ich in unserer Gesellschaft manchmal vermisse!“

Josef Schmoll, seit 2011 Vizepräsident des Roten Kreuzes NÖ, davor fünf Jahre Landesrettungskommandant-Stellvertreter, startete 1988 seine Rotkreuz-Karriere als Rettungssanitäter. Er will „eine starke Stimme für das Rote Kreuz“ sein.

„Mensch, nicht Politik oder Ideologien“

Für seine Präsidentschaft hat er die Funktion als Bezirksstellen-Leiter des Roten Kreuzes Neunkirchen abgegeben, aktiv will er weiter für die Feuerwehr sein und im Justizministerium ist er als General voll beruflich eingebunden. Ein zeitliches und organisatorisches Problem? „In erster Linie ist das eine Sache der klaren Zuteilung von Aufgaben; auch kommt mir der Dienstgeber sehr entgegen. Ich sehe also keine Folgen für andere Funktionen – höchstens eine Bereicherung meiner Tätigkeit!“ Seine Ziele für die Zukunft des Roten Kreuzes? Schmoll: „Das Rote Kreuz NÖ will die Anlaufstelle für ein gesundes, sicheres und selbstbestimmtes Leben sein. Wir wollen daher die Tagesbetreuungsangebote im Bereich Pflege und Demenz erweitern. Auch wollen wir das Rote Kreuz als stärkste Freiwilligenorganisation des Landes weiter ausbauen!“ Und wie will der neue Präsident einen erneuten Ansturm von Flüchtlingen bewältigen, auch im Hinblick auf gespaltene Gesellschaft bei diesem Thema? „Wir helfen jenen, die Hilfe bedürfen. Wir fragen nicht nach dem Hintergrund einer Flucht. Der bedürftige Mensch steht im Mittelpunkt, nicht Politik oder Ideologien.“