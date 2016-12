„In den Krankenhäusern herrschen schlechte hygienische Zustände und es fehlt an allen Ecken an Medikamenten, Verbrauchsmaterial, Desinfektionsmaterial sowie an guten Diagnostikgeräten“, erklärt Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll, Rotes Kreuz Niederösterreich. „Für uns ist wichtig, dass wir Menschen helfen können – und mit einem engagierten Team schaffen wir es, dringend benötigte Materialen zu sammeln und zu transportieren.“

RK NÖ

„Das Rote Kreuz steht für Menschlichkeit und Hilfe in Notlagen. Deshalb sind wir natürlich sofort aktiv geworden, um helfen zu können“, sagt Harald Fuchs, Rotes Kreuz Niederösterreich, der gemeinsam mit Gustav Frimmel, Rotes Kreuz NÖ, die Organisation übernommen hat. Im Anschluss reisten die engagierten Rotkreuz-Kollegen Christian Gärtner, Helmuth Willer und Manuel Tillmann nach Ungarn, um die Hilfsmittel persönlich abzuliefern.

RK NÖ

So konnten noch vor Weihnachten in Zusammenarbeit mit der Österreichische Albert Schweitzer Gesellschaft (ÖASG) und dem Medikamenten Depot des Österreichischen Roten Kreuzes Medikamente, Betten, Gehhilfen, Waschbecken, Sonden, Nahrung, Operationsmaterial, Krankenhausverbrauchsmaterial, Ultraschallgerät, und vieles mehr an die drei Krankenhäuser in Salgótarján, Balassagyarmat und Pásztó sowie dem Sozialverein St. Lazarus geliefert werden.

Im Rotkreuz-Lager Mödling fanden sich die Spenden ein und wurden von dort aus für den Transport der durch den Rotkreuz-Landesverband Niederösterreich unterstützt wird, hergerichtet und verpackt.