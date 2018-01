Bei Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) stießen drei Fahrzeuge zusammen, dabei wurden zwei Männer verletzt, berichtete die Landessicherheitszentrale Burgenland.

Bei einem Unfall bei Winden am See (Bezirk Neusiedl am See) gab es zwei leicht verletzte Männer. Alle vier wurden in umliegende Spitäler gebracht.