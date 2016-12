Rund um die Uhr sind in Niederösterreich die Rettungsdienste auch am Heiligen Abend und über die Weihnachtsfeiertage verfügbar. Die Notfallteams des Roten Kreuz, Arbeitersamariterbundes, der Johanniter Unfallhilfe, der Christophorus Flugrettung aber auch der Bergrettung werden wie an anderen Tagen ganz normal über 144 Notruf NÖ alarmiert.

„Aber auch Informationen und Hilfestellung zum NÖ Ärztedienst, diensthabende Apotheken und viele andere Serviceleistungen werden von den speziell ausgebildeten Leitstellenmitarbeitern über die Feiertage koordiniert und bearbeitet", bedankt sich Landeshauptmannstellvertreterin Johanna Mikl-Leitner bei den Mitarbeitern der NÖ Rettungsdienste für ihr Engagement.

Hochmodernes Einsatzleitsystem

„Hier kommt eines der modernsten Einsatzleitsysteme der Welt zum Einsatz, während der Notrufexperte noch mit dem Anrufer verbunden ist, werden bereits vom Disponenten im Hintergrund die Einsatzkräfte alarmiert“, so 144 NOTRUF NÖ Geschäftsführer Christof Chwojka. Bei lebensbedrohlichen Einsätzen, aber auch bei Geburten bleiben die Notrufexperten von 144 NOTRUF NÖ so lange am Telefon bis einer der ersteintreffenden Einsatzkräfte die weitere medizinische Versorgung übernimmt.

Über die drei Tage vom 24. bis 26. Dezember verteilt stehen insgesamt 79 Mitarbeiter im Dienst, welche unterschiedlichste Aufgaben wahrnehmen. Von der Notrufbearbeitung als Notrufexperte, der Disposition der Rettungskräfte bis hin zu Dienstaufsichten und Technik-Support im Hintergrund.

Krisentelefon bietet professionelle Beratung

Sollte es sich um keinen Notfall handeln, gibt es natürlich auch telefonische Hilfe in einer persönlichen Krise. Hier steht das NÖ Krisentelefon des Hilfswerks Niederösterreich rund um die Uhr zu Verfügung. Unter 0800 20 20 16 erhält man professionellen Rat. Sollte eine Betreuung vor Ort notwendig sein, stehen die Notfallpsychologen und Psychotherapeuten des NÖ AKUTteams, sowie die Mitarbeiter der Krisenintervention von Rotem Kreuz, Arbeitersamariterbund und der ökumenischen Notfallseelsorge zur Verfügung. Diese können ebenfalls über 144 alarmiert werden.