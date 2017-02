Die 50-Jährige aus NÖ war am Mittwoch gegen 15.15 Uhr bei der Hasenauer-Köpfl-Abfahrt am Reiterkogel in Hinterglemm (Salzburg) mit einem Skifahrer zusammen gestoßen und dabei zu Sturz gekommen. Dabei hatte sie sich eine Schulterverletzung zugezogen; der Mann, der laut Polizei die Kollision verursacht hatte, hatte dagegen seine Fahrt fortgesetzt ohne sich um die verletzte Schifahrerin zu kümmern.

"Ich brech dir dein Gesicht"

Die verletzte Niederösterreicherin von der Pistenrettung in das Krankenhaus Zell am See gebracht worden. Ihr Bruder (45) fuhr dem Unbekannten nach und "stellte" den jungen Mann an der Talstation. Freunde des Fahrerflüchtigen bedrohten dort den 45-Jährigen mit den Worten "Ich brech dir dein Gesicht", danach "flüchteten" die zwei Männer sowie eine Frau in das Zentrum von Hinterglemm. Eine von der Polizei sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Am Donnerstag konnte die Exekutive jedoch die Verantwortlichen ausforschen, eine Reisegruppe aus Dänemark. Bei dem Unfallverursacher handelte es sich um einen 28-jährigen Immobilienmakler; seine beiden Begleiter waren eine 25-Jährige und ein 23-jähriger Däne. Das Trio wurde einvernommen und bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.