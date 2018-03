Die ersten frühlingshaften Tage, und schon sind sie auf den Straßen – die Biker. Doch gerade zu Saisonbeginn ist das Unfallrisiko besonders hoch.

Georg Scheiblauer | ÖAMTC/Halbwax

„Nach der Winterpause sind viele Biker noch nicht in Form. Auch wenn man als Pkw-Lenker laufend im Straßenverkehr unterwegs ist, muss man sich erst wieder ans Zweirad gewöhnen“, sagt Georg Scheiblauer, Motorrad-Chefinstruktor der ÖAMTC- Fahrtechnik. Dazu kommen die fahrtechnischen Herausforderungen im Frühling. „Bei niedrigen Temperaturen haben die Motorradreifen einen schlechten Grip, in vielen Kurven und am Straßenrand liegt Rollsplitt“, erklärt Scheiblauer.

Dass gerade der Rollsplitt im Frühjahr zu den Hauptunfallursachen bei Bikern zählt, das bestätigt Ferdinand Zuser, Leiter der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion. „Oft differieren die Fahrbahnbedingungen am selben Tag in unterschiedlichen Regionen sehr. Da kann es sein, dass man bei Sonnenschein in St. Pölten losfährt und auf den Bergstraßen im Alpenvorland liegt noch Schnee oder Kurven in schattigen Bereichen sind noch eisig oder feucht.“

"Gewöhnungsfahrten machen, bevor die Saison wieder beginnt"

„Langsam angehen“ lautet die Devise, auch für die Polizisten am Motorrad. „Auch sie machen Gewöhnungsfahrten, bevor die Saison wieder beginnt“, sagt Zuser. Basismanöver wie das Anbremsen oder Achter-Fahren werden sogar von den Profis vor Saisonbeginn wieder geübt.

Die unfallträchtigen Strecken sind von Saisonanfang bis Spätherbst durchwegs dieselben. „Sämtliche kurvenreiche Straßen, vom Exelberg und Riederberg bis hin zur Kalten Kuchl oder dem Ochsattel.“

Eine den Fahrbahnverhältnissen angepasste Geschwindigkeit sei jedenfalls der beste Garant für ein unfallfreies Zweiradvergnügen.

Im Jahr 2016 verunglückten in Niederösterreich 25 Personen tödlich mit Motorrädern, für 2017 liegen noch keine Zahlen vor.