Stoisch lässt Rita Nitsch (60) den Medienrummel und das Blitzlichtgewitter über sich ergehen. Gefasst gibt sie sich auch vor dem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Lydia Rada, und sie legt ein umfassendes Geständnis ab. Sie gibt Schwarzverkäufe von Kunstwerken ihres Mannes über mehrere Jahre zu.

Staatsanwalt Roland Schaffer beziffert die Abgabenhinterziehung mit knapp einer Million Euro (190.000 Euro Umsatz- und 770.000 Euro Einkommensteuer). Er erläutert: „Die Steuerschuld konnte nur geschätzt werden. Die verkauften Kunstwerke sind über die ganze Welt verstreut und die Käufer sind nicht gerade auskunftsfreudig.“

Rita Nitsch: Ihr Geständnis brachte ein schnelles Urteil. | Hahslinger

Aktionskünstler Hermann Nitsch hat seine Ehefrau zum Prozess begleitet und folgt dem Finanzstrafverfahren von der zweiten Zuhörerreihe aus. Sichtlich zufrieden vernimmt der Malerfürst, wie ihn seine Ehefrau entlastet. Rita Nitsch nimmt die Steuersünden auf ihre Kappe und beteuert, dass ausschließlich sie für die finanzielle Gebarung und die abgabenrechtlichen Belange zuständig gewesen sei. Ihr Mann habe sich immer nur dem künstlerischen Schaffen gewidmet.

Aufgeflogen ist die Steuerhinterziehung nach einem Einbruch in das Anwesen der Familie in Prinzendorf. Der beauftragte und mittlerweile verstorbene Detektiv Dietmar Guggenbichler ermittelte in Sachen Einbruch und erstattete nach einem Zerwürfnis Anzeige gegen das Ehepaar Nitsch.

Ein umfassendes Geständnis und die Bezahlung der Steuerschuld bringen Rita Nitsch ein schnelles Urteil: 290.000 Euro Geldstrafe oder neun Monate Ersatzhaft. Nicht rechtskräftig.