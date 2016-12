Schildberg bei Böheimkirchen. Am Freitag werden sechs Tote in einem ehemaligen Gasthof entdeckt, darunter die Großmutter der hier wohnenden Familie, ihre Tochter und deren minderjährige Kinder sowie ihr Sohn. Alle erschossen. Vermutlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Auch der Hund der Familie blieb nicht verschont. Die Täterin, die 35-jährige dreifache Mutter, hat sich erst – sichtlich Tage nach Beginn ihres Amoklaufs – das Leben genommen.

Doch warum geht jemand letztlich so weit, dass er die tötet, die ihm am nächsten stehen, und nicht einmal davor scheut, die eigenen Kinder regelrecht hinzurichten? Ob im aktuellen Fall die Krebsdiagnose der Großmutter oder andere Motive Auslöser der Wahnsinnstat gewesen sind, ist noch unklar. „Möglicherweise werden wir dies auch nie erfahren“, meint Michaela Schnell, Leiterin der Staatsanwaltschaft St. Pölten.

In diesem Haus in Schildberg bei Böheimkirchen löschte eine 35-Jährige in einem mehrtägigen Amoklauf ihre Familie aus. Kerzen wurden als Zeichen der Anteilnahme aufgestellt. | NOEN, Mayerhofer

Hinweise auf einen möglichen Sorgerechtsstreit kann sie nach derzeitigem Ermittlungsstand „nicht im Ansatz bestätigen“, wie sie betont. Das Obduktionsergebnis, das Mitte dieser Woche erwartet wird, und Umfelderhebungen sollen den Tathergang klären. „Auch wenn der Gerichtsmediziner möglicherweise schon seine Arbeit vollendet hat, uns liegen noch keine Ergebnisse vor, daher ist für uns das noch nicht abgeschlossen“, so Schnell zu Gerüchten, dass die Obduktion schon vollendet sein soll.

„Nicht reden, nimmt Hilfswilligen die Chance, das Schreckliche zu verkleinern, vielleicht sogar zu beseitigen.“

Rotraud Perner, Psychologin zur Kontaktscheue der getöteten Familie.

Auch steht ein ominöser Brief, der nach der Tat beim Haus entdeckt wurde, möglicherweise im Zusammenhang mit dem Drama. „Dieses Schreiben fließt in die Ermittlungen mit ein, aber derzeit gibt es dadurch noch keinerlei konkrete Ansätze, die dadurch einen ermittlungstechnischen Wert ergeben“, sagt Markus Haindl von der Landespolizeidirektion.

Im Bereich der Morddelikte liegt Niederösterreich zwar auf einem sehr niedrigen Niveau, doch was laut Haindl klar heraussticht ist, dass „etwa 90 Prozent der vorsätzlichen Tötungshandlungen in einem Bekanntschaftsverhältnis passieren, oft in Ehen oder ähnlichen Konstellationen. Auch gab es in den letzten Jahren mehrere Morde oder Selbstmorde aufgrund schwerer Erkrankung oder Alter.“

Keine Wegweisungen, Betretungsverbote oder sonstigen polizeilichen Agitationen gab es in der Familie aus Schildberg. Wäre die Tragödie nicht voraussehbar oder vermeidbar gewesen? Gibt es nicht „Parameter“, die auf eine mögliche Wahnsinnstat hinweisen? Die Kinder galten in der Schule, beteuert die Schulleitung, „als gut integriert, wenn auch sehr behütet“. Doch auffällig sei, bestätigen indes Nachbarn, „die Abblockung sämtlicher Kontakte gewesen“.

Jugendhilfe agiert nach „Abklärungspyramide“

„Bei der NÖ Kinder- & Jugendanwaltschaft war man bislang glücklicherweise noch nicht mit so einer immensen Schreckenstat konfrontiert“, sagt Leiterin Gabriela Peterschofsky-Orange. Sie betont, dass, sobald ein Verdacht einer akuten Gefährdung des Kindeswohls nahe liegt, sofort die zuständigen Stellen wie die Jugendwohlfahrt und Polizei informiert werden.

Bei der NÖ Kinder- & Jugendhilfe ist man zwar immer wieder mit Gewalt gegen Kinder konfrontiert, „aber bislang nicht in so einer Dimension“, sagt Leiter Reinfried Gänger. Alle Sozialarbeiter, so Gänger, agieren nach einer wissenschaftlich erarbeiteten „Abklärungspyramide“, die genau auf das Kindeswohl Bedacht nimmt.