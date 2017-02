Mechanikermeister oder Fahrdienstleiter bei der Bahn: So sahen die Karrierewünsche des Vaters von Franz Einzinger aus, doch der junge Engelmannsbrunner zog lieber die Juristenlaufbahn vor. Ein Entscheid, den er auch jetzt nach seiner Pensionierung im 65. Lebensjahr nie bereut hat. Die langjährige Leitung der Sektion I, dem Präsidium, im Innenministerium bezeichnet er unumstritten als „Karriere-Höhepunkt.“

Mit seinem Ruhestand geht eine Ära zu Ende. In seine Zeit als Sektionschef fielen die großen Reformen der letzten Jahre wie die Zusammenführung von Polizei und Gendarmerie im Jahre 2005 oder die Behördenreform von 2012. Seinen Job lernte er von der Pieke auf. „Nach einer Gerichtspraxis machte man mir eine Anstellung als Polizeijurist schmackhaft“, erinnert Einzinger sich an seine ersten Jahre in den Wiener Polizeikommissariaten Meidling, Mariahilf und Favoriten: „Das waren prägende Jahre, nicht zuletzt aufgrund des extrem autoritären Führungsstils. Eine Meinung anderer zählte dort nicht, Anregungen waren nicht zugelassen.“ Auch mit Eintritt ins Innenministerium als Referent in der Personalabteilung 1982 war er noch mit einer sehr rigorosen Linie konfrontiert.

„Ich habe immer versucht, unpolitisch zu agieren. Das ist eine Gratwanderung, weil man ja politische Vorgaben zu erfüllen hat.“

Franz Einzinger

Ab 1990 leitete Einzinger diese Abteilung und brachte einen neuen Führungsstil ins Ministerium. „Mein Motto stammt aus dem Fußball und lautet: ,Das Team ist der Star!‘, betont er, dass ein wertschätzender Umgang unter den Kollegen, aber auch zwischen Chefetage und Personal, egal auf welcher Ebene, stets seine Arbeit prägte. Und das wurde auch von oberster Ebene gutgeheißen.

„Ich habe elf Innenminister – und da sind noch gar nicht die kurzzeitigen nicht angelobten mitgerechnet – erlebt bzw. überlebt“, schmunzelt er. Und zählt Erwin Lanc, Karl Blecha, Franz Löschnak, Caspar Einem, Karl Schlögl, Ernst Strasser, Liese Prokop, Günther Platter, Maria Fekter, Johanna Mikl-Leitner und Wolfgang Sobotka auf.

„Hart in der Sache, aber herzlich im Umgang“

„Ich habe immer versucht, unpolitisch zu agieren. Das ist eine Gratwanderung, weil man ja politische Vorgaben zu erfüllen hat“, weiß er. Eine fruchtbare Zusammenarbeit hätte es mit allen Innenministern, unabhängig der politischen Couleur, gegeben. Ab 2000 war Einzinger als Leiter der Gruppe 1/A für die Bereiche Personal, Organisation und Ausbildung zuständig.

„Ich war immer hart in der Sache, aber herzlich im Umgang“, sagt er. Die Zeit mit den Niederösterreicherinnen Liese Prokop und Johanna Mikl-Leitner möchte er hervorheben. „Nach dem plötzlichen Tod von Liese Prokop waren wir im BMI in einem Ausnahmezustand“, bedauert er den Verlust der „Ausnahmepolitikerin“.

Mit der Übernahme der Leitung der Sektion I im Jahr 2003 hatte Einzinger zusätzlich die Verantwortung für die Bereiche Budget, Internationales, Sicherheitspolitik und Kommunikation. Auch kamen Sport und Psychologie hinzu. In seiner Zeit verdoppelte sich das Budget nahezu von 1,7 auf 3,4 Milliarden Euro. Einzingers Nachfolger, der oberösterreichische Jurist Michael Koibmüller, bezeichnet seinen einstigen Chef „als Vorgesetzten mit Herz, Hirn und Hausverstand“.