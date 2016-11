„Sicherheit ist eine Querschnittsmaterie. Umfassende Sicherheit kann nur durch die größtmögliche Vernetzung gewährleistet werden. Genau das ist das Ziel der Initiative ,Gemeinsam.Sicher‘ des Bundesministeriums für Inneres“, betonte NÖ Landespolizeidirektor Franz Prucher.

Mit „Gemeinsam.Sicher in Österreich“ stellt das Ministerium jetzt die Weichen für mehr Bürgernähe. Dabei sollen möglichst viele gesellschaftliche Akteure in die Gestaltung der öffentlichen Sicherheit miteinbezogen werden. So ist geplant, dass Sicherheitsbürger Anliegen der Anrainer der Polizei und der Gemeinde näher bringen.

Oft genügen einfache Maßnahmen

„Das kann sein, dass eine dunkle Gasse oder ein finsterer Durchgang, wo sich Bürger unsicher fühlen, wieder mehr beleuchtet wird oder dass Gemeinde und Polizei nach gemeinsamen Lösungen suchen für Bereiche, wo es zu Vandalismus gekommen ist. Oft genügen schon ganz einfache Maßnahmen“, erklärte Innenminister Sobotka im Rahmen eines Pressefoyers am vergangenen Dienstag in St. Pölten.

Aus Erfahrungen des Pilotprojekts, das im Bezirk Mödling erfolgreich getestet wurde, möchte man jetzt auf Bundesebene das „Community-Policing“ umsetzen. Pro Bezirk wird ein Polizist die Gesamtkoordination innehaben, pro Dienststelle ist ein Beamter vorgesehen, der mit den Sicherheitspartnern der jeweiligen Gemeinde regelmäßig Informationen austauscht.

„Gemeinsam.Sicher“ soll auf andere Bereiche des Lebens wie den Handel oder den Verkehr ausgedehnt werden. Erste Schritte der Zusammenarbeit wurden bereits mit den ÖBB und der Wirtschaftskammer getroffen.

Unter dem Motto „Gemeinsam.Sicher“ möchte aber auch das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung gezielt gegen staatsfeindliche Verbindungen wie die „Freeman“, „Die souveränen Bürger“, die „Terranier“, die „Reichsbürger“, die „Verfassungsgebende Versammlung“ (VGV) und den „Staatenbund Österreich“ auftreten.