Das Abschießen der Feuerwerkskörper beginnt meist schon am Nachmittag des Silvestertages. Da es beim Hantieren mit diesen pyrotechnischen Gegenständen immer wieder zu Unfällen, zu Sachbeschädigungen und vielfach auch zu Bränden kommt, ist besondere Vorsicht geboten. Um diese Gefahren zu minimieren, wird es von der Polizei zum Jahreswechsel zur Einhaltung dieser Bestimmung wieder zu verstärkten Kontrollen kommen.

Vor bzw. beim Abschießen der Feuerwerkskörper sollte man bedenken, dass nicht alle Bürger mit der "Knallerei" Freude haben und durch die Lautstärke auch Tiere erschreckt werden.

Finger weg von nicht zugelassenen Knallkörpern

Der Verkauf sowie die Verwendung von zugelassenen pyrotechnischen Gegenständen sind in Österreich einheitlich geregelt. Allerdings gelangen vielfach auch nicht zugelassene Knallkörper illegal in unser Land. Diese Pyrotechnik ist in allen Variationen und Mengen erhältlich, äußerst gefährlich und mit extremen Risiken verbunden. Mangelhafte Verarbeitung sowie das Beimengen von Industriesprengstoff kann selbst bei korrekter Anwendung zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen.

Die Polizei rät daher:

nur zugelassene Qualitätsprodukte bei autorisierten Händlern zu erwerben

vorab immer die Gebrauchsanweisung sowie die Sicherheitshinweise zu lesen

auf ausreichend Platz beim Anzünden der Feuerwerkskörper zu achten

nur Feuerwerkskörper, die optisch keine Mängel erkennen lassen zu verwenden. Fehlgezündete Feuerwerkskörper und Blindgänger sollen nicht wieder angezündet, sondern entsorgt werden

Weiters ist zu beachten, dass die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen und Sätzen innerhalb und in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Gotteshäusern, Krankenanstalten, Kinder-, Alters- und Erholungsheimen sowie Tierheimen und Tiergärten und großen Menschenansammlungen verboten ist.

Die Polizei wird auch in diesem Jahr wieder Schwerpunktkontrollen durchführen. Es ist zu beachten, dass die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen grundsätzlich nur verlässlichen Personen gestattet ist. Kindern unter 12 Jahren dürfen Pyrogegenstände nicht verwenden, Jugendlichen unter 18 Jahren nur eingeschränkt.