Albanien ist ein Nachbarland Griechenlands. Ein Land, das nur 1,5 Flugstunden von Wien entfernt liegt. Albanien ist aber auch ein Land, in dem der Durchschnittsbruttolohn bei umgerechnet 263 Euro liegt. Und es ist ein Land, in dem Arbeitslosigkeit, Patriarchat, Ausgrenzung von Behinderten, Perspektivenlosigkeit und bittere Armut den Alltag prägen. Und das mitten in Europa.

Lena blickt keinem der Besucher, dem sie die Hände schüttelt, in die Augen. Ihr Händedruck ist nicht vorhanden, fast ist es, als würde man einem warmen und biegsamen Gegenstand die Hand schütteln. Lena ist 16 Jahre alt und lebt in Tirana, der Hauptstadt Albaniens. Eine junge Frau, deren Leben erst beginnt, könnte man meinen. Doch Lenas Leben ist schon gelaufen.

Das ist der Zugang zu der Behausung, in der Lena (sie wollte nicht fotografiert werden) aus Tirana mit ihren Eltern und vier (bald fünf) Geschwistern wohnt. | Anita Kiefer

Nicht nur, dass ihre Startbedingungen nicht schlechter sein könnten: Lena lebt mit ihren Eltern und vier Geschwistern in zwei winzigen Räumen, das sechste Geschwisterchen ist unterwegs. Die Eltern verdienen jeweils 120 Euro pro Monat, sie arbeiten bei der Straßenreinigung. Lena hat noch dazu vor zwei Jahren die Schule abgebrochen, weil ihre Mutter eine Arbeit gefunden hat – und jemand auf Lenas jüngere Geschwister aufpassen muss. Lena hatte keine andere Wahl. „Ich habe mich für meine Schwestern geopfert“, erklärt sie achselzuckend.

„Die Leute werden resilient“, erzählt Zamira Muca. „Lena hat ihre Situation akzeptiert.“ Zamira Muca ist die Leiterin des Tageszentrums Eden in Tirana. Hier werden in der Einrichtungen der Caritas Albanien Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien betreut. Auch Lenas Schwestern kommen hierher, es gibt etwa warme Mahlzeiten und Hilfe bei Fragen zu Umgangsformen. Das Angebot ist gratis.

Hoffnung für die 27-jährige Rudina

Schauplatzwechsel. Das Wohnzimmer von Rudinas Wohnung im Bergdorf Puka im Norden Albaniens ist schlicht eingerichtet. Auf der Klappe eines Holzofens in der Mitte des Raums werden Kindersocken getrocknet. Rudina hält ihre Kinder Vanessa (5) und Ibrahim (3) im Arm.

Die 27-Jährige ist zierlich, fast dünn. Jahrelang hat Rudina mit Mann und Kindern in einer Art Zelt nahe Puka gewohnt – ein Raum für vier Personen. Im Vorjahr hat sie ihn angezeigt. Er hat sie über Jahre geschlagen und schlussendlich versucht, sie mit einem Gürtel zu erwürgen. Jetzt sitzt er im Gefängnis. Die Caritas Albanien hat Rudina aus dem Zelt geholt und ihr eine Mietwohnung in Puka verschafft. Die Miete wird aus Spenden finanziert.

In dieser Art Zelt hat die 27-Jährige bis vor wenigen Monaten mit ihren Kindern gelebt. | Anita Kiefer

Rudinas Schicksal zeigt, wie vorherrschend das Patriarchat hier im Bergdorf ist. Viele Männer sehen Frauen als ihren Besitz an. Deswegen hat die Caritas Albanien hier ein Frauenzentrum gegründet, um die Frauen aus den Häusern zu holen. Hier ist auch Rudina sozialisiert.

„Wir werden in Österreich nicht in Frieden leben können, wenn es ein so großes Ungleichgewicht innerhalb Europas gibt“, so Caritas-Präsident Michael Landau. Die Caritas Österreich arbeitet mit der Caritas Albanien zusammen und hat in ihrer aktuellen Osteuropa-Kampagne den Schwerpunkt Albanien gesetzt.