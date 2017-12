Nach intensiver Ermittlungsarbeit des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, konnte ein serbisches Einbrecherduo ausgeforscht und festgenommen werden. Den erfolgreichen Ermittlungen zufolge stehen die beiden Männer im Verdacht, in NÖ und Salzburg vier vollendete und vier versuchte Einbrüche mit einer gesamten Schadenssumme von 32.000 Euro verübt zu haben.

Es handelt sich bei den geklärten Delikten um Wohnhauseinbrüche, wobei zum Teil Fenster oder Terrassentüren gewaltsam aufgebrochen oder Fenster und Türen mit Steinen eingeschlagen wurden. Aus den Wohnhäusern sind Schmuck- und Bargeldbestände gestohlen worden.

In St. Pölten ist das Duo bei einem Einbruch auf frischer Tat ertappt worden. Zu ihrer Festnahme rückte auch das Einsatzkommando „Cobra“ aus. In der Wohnung eines Tatverdächtigen konnte Schmuck sichergestellt und Tatorten in den Bezirken Lilienfeld und St. Pölten zugeordnet werden. Die Verdächtigen zeigten sich geständig, wurden verhaftet und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.