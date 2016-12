St. PÃ¶lten , Eichgraben

Das Unternehmen hat die Kantine des ORF Landesstudios NÖ in St. Pölten geführt, Schulverpflegungen organisiert und im Jahr 2015 ein Bistro in Eichgraben am Rathausplatz eröffnet. "Mo's KG" wurde 2013 gegründet und beschäftigt sich mit Catering, Kochkurse und Lebensmittelhandel.

Die Insolvenzursachen liegen laut einer Aussendung des ÖVC an "einem dramatischen Umsatzeinbruch im Jahr 2016. Sehr viele Firmen haben ihr Budget für Catering halbiert, was die Antragstellerin hart getroffen hat." In Summe kam es dann zu Liquiditätsschwierigkeiten.

Von dem Konkurs sind laut ÖVC-Aussendung 20 Dienstnehmer (davon 9 bereits gekündigt) und 36 Gläubiger betroffen. Die Aktiva betragen ca. 77.000 EUR und stehen Passiva von rund 463.000 EUR gegenüber.

Das Unternehmen soll fortgeführt werden, wobei der Vertrag mit der Kantine des ORF NÖ in St. Pölten mit Ende Februar 2017 gekündigt wurde. Es gebe viele Cateringaufträge für Dezember und Buchungen für Kochkurse und Schulungen, so die ÖVC-Aussendung. Auch das Bistro soll weitergeführt werden.

Zum Insolvenzverwalter wurde Walter Anzböck bestellt.