Die 25 und 39 Jahre alten Männer waren am Samstag bei einer Verkehrskontrolle auf der Ostautobahn (A4), Gemeindegebiet Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See), angehalten worden. Wie sich herausstellte, wurden die Rumänen von zwei Landesgerichten gesucht. Sie wurden festgenommen und in Justizanstalten eingeliefert.

Die beiden Männer waren mit ihrem Kastenwagen Richtung Wien unterwegs gewesen, als die Beamten sie einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie das Landespolizeikommando Burgenland am Sonntag bekannt gab, wurde der 25-Jährige vom Landesgericht Wien unter anderem wegen Einbruchsdiebstahls gesucht.

Gegen den 39-Jährigen gab es eine Festnahmeanordnung des Landesgerichtes St. Pölten, unter anderem wegen gefährlicher Drohung und gewerbsmäßigen Diebstahls.