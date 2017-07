Omar Haijawi-Pirchner | privat

Am Mittwoch, 5. Juli, wird Omar Haijawi-Pirchner offiziell von Franz Popp, stv. Landespolizeidirektor, vorgestellt werden. Nachdem der langjährige LKA-Leiter Franz Polzer sich per 1. April dieses Jahres in die Pension verabschiedet hatte, kursierten um den vakanten Posten viele Gerüchte und noch mehr Namen.

Damit ist jetzt Schluss, inoffiziell ist seit Tagen fix, dass Omar Haijawi-Pirchner das LKA übernehmen wird. Mehr als fünf Jahre verrichtete der Akademiker und zweifache Familienvater seinen Dienst in Schwechat – vier davon als Stellvertreter von Stadtpolizeikommandant Leopold Holzbauer.

Für den 37-Jährigen ist der Wechsel zum LKA auch ein Schritt zurück zu seinen Wurzeln. Denn der Vollblutpolizist war bis zu seiner Zeit als Schwechater Vize-Stadtkommandant, während der er vor allem für die grenz- und fremdenpolizeilichen Angelegenheiten zuständig war, bereits beim Landeskriminalamt.

Konkret ermittelte er in der Gruppe „Diebstahl und Einbruch“ sowie in der Mordgruppe. Angefangen hat Haijawi-Pirchner übrigens 1999 bei der Gendarmerie in Niederösterreich.