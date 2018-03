Terrorprozess mit Zeugenbefragungen fortgesetzt .

Am Landesgericht St. Pölten ist am Dienstag ein Terrorprozess gegen fünf junge Männer mit Zeugenbefragungen fortgesetzt worden. Zwei der ursprünglich sieben Angeklagten waren bereits am ersten Tag der Schöffenverhandlung Mitte Februar schuldig gesprochen worden. Die Öffentlichkeit war am Dienstag weiterhin vom Prozess ausgeschlossen.