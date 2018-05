Der 20-Jährige war in der Schöffenverhandlung geständig. Er gab zu, zwei Einbruchsdiebstähle - Mitte April 2017 in ein Vereinslokal in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten-Land), in dem Spielautomaten aufgestellt waren, und Mitte Juni in ein Wett-Lokal in St. Pölten - verübt zu haben. Dabei wurden Getränke und Bargeld in nicht feststellbarer Höhe erbeutet. Den Namen seines Komplizen nannte er nicht.

Das Wett-Lokal in St. Pölten war zuvor bereits im Mai 2017 von Einbrechern heimgesucht worden. Am Rahmen des Fensters, durch das die Täter eingestiegen waren, wurden in Folge Blutspuren sichergestellt. Ein DNA-Treffer führte zum 22-Jährigen, der sich nicht schuldig bekannte. Ihm wurde auch ein Einbruchsdiebstahl im Mai 2017 in das Vereinslokal in Herzogenburg angelastet.

Ein Spaziergänger hatte nach dem Coup Geldkassetten von Spielautomaten in der Au gefunden, die Polizei in der Nähe Socken des 22-Jährigen sichergestellt. Während es zur Tat in St. Pölten einen Schuldspruch setzte, gab es in Bezug auf den Coup in Herzogenburg einen Freispruch. Man wisse nicht, wo genau die Socken waren, sagte der Richter dazu in der Urteilsbegründung.

Insgesamt standen vier Angeklagte - neben den Genannten auch ein 17- und ein 18-Jähriger - vor Gericht, drei davon wegen Raubes. Das Trio bestritt wie bereits am ersten Verhandlungstag die Vorwürfe. Bei dem Vorfall im April 2017 auf einem Parkplatz in der Nähe eines Clubs in St. Pölten soll ein Mann von mehreren Tätern geschlagen und getreten worden sein und seine Geldbörse mit 60 Euro übergeben haben.

Ein Freund, der dem Opfer zu Hilfe gekommen war, war gegen eine Hauswand gedrückt worden. Da er vorgegeben hatte, kein Bargeld in der Geldbörse zu haben, blieb es hier beim versuchten Raub. Die vermummten bzw. maskierten Täter konnten nicht identifiziert werden. In diesem Anklagepunkt erfolgten daher Freisprüche. "Es gab letztlich kein einziges seriöses Beweisergebnis", sagte der Richter.

Zusätzlich zu den Strafen wegen Einbruchsdiebstahls wurde Bewährungshilfe für die Männer im Alter von 20 und 22 Jahren angeordnet. Mildernd wirkten sich bei der Strafbemessung für den Jüngeren sein Geständnis, sein bisher ordentlicher Lebenswandel und, dass er ein junger Erwachsener ist, aus. Erschwerend war, dass es sich um zwei Einbrüche handelte. Beim 22-Jährigen wirkten sich eine einschlägige Vorstrafe und der rasche Rückfall während offener Probezeit erschwerend aus. Es sei "höchste Zeit", nach zwei bedingten Strafnachsichten einen Teil der Freiheitsstrafe in Vollzug zu setzen, sagte der Richter.

Dem 20-Jährigen wurde zudem die Weisung erteilt, eine Suchtberatung zu absolvieren. Er nahm das Urteil an - im Gegensatz zum 22-Jährigen, der Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung anmeldete. Der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab. Damit sind die Urteile nicht rechtskräftig.