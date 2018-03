In Niederösterreich starben im Vorjahr deutlich mehr Menschen als auf die Welt kamen. Insgesamt bleibt unter dem Strich ein Minus von 1862 Menschen. Der Überhang an Sterbefällen ist damit in Niederösterreich, wenn man alle Bundesländer betrachtet, am größten. Das zeigen die der NÖN vorliegenden aktuellen Daten der Statistik Austria.

Österreichweit war es umgekehrt: 87.258 Geburten standen 82.080 Todesfälle gegenüber, es waren also 5178 mehr Geburten.

Auffallend ist dabei, dass es in fünf Bundesländern sogar mehr Geburten als Todesfälle gibt. In vier Bundesländern, darunter eben Niederösterreich, war es im vergangenen Jahr hingegen genau umgekehrt. In Niederösterreich ist dafür in erster Linie die gesunkene Geburtenrate verantwortlich.

Mit 15.281 Lebendgeborenen ist deren Zahl 2017 um 1,1 Prozent zurückgegangen. Gleichzeitig ist in Niederösterreich die Zahl der Sterbefälle gestiegen, nämlich um 0,9 Prozent auf 17.120 Personen. Damit setzte sich in Niederösterreich der Trend der vergangenen Jahre fort.

Wien ist anders als NÖ

In Wien ist es genau umgekehrt. Dort gibt es bei den Geburten einen „Überschuss“ gegenüber den Todesfälle um 4614 Menschen. Dort gab es 20.484 Lebendgeborene, das ist im Bundesländervergleich laut Statistik Austria die höchste Zahl, und 15.870 Sterbefälle.

Mehr Todesfälle als Geburten gab es wie in Niederösterreich auch in der Steiermark, in Kärnten und im Burgenland. Neben Wien fällt außerdem auch in Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg diese Bilanz zugunsten der Geburten aus.