„Es tut mir so leid“, beteuert der 19-jährige Unglückslenker vor Gericht, dann kann er kaum weiterreden. Tränen laufen ihm über das Gesicht und das überlebende Opfer (20) umarmt den Beschuldigten spontan, streicht ihm beruhigend über den Kopf.

Ein Badeausflug des Elektrikerlehrlings mit drei Freunden am 23. Juli dieses Jahres und der anschließende Besuch eines Fußballmatches in Unterstinkenbrunn, wo das Quartett feuchtfröhlich feierte, nahm ein furchtbares Ende: In Flip-Flops und mit über zwei Promille im Blut setzte sich der 19-jährige Probeführerscheinbesitzer ans Steuer. Bei Stronsdorf verlor er die Herrschaft über den Wagen. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und landete nach mehreren Überschlägen in einem Maisfeld.

Der Unglückslenker und seine drei Insassen waren alle nicht angegurtet und wurden aus dem Wagen geschleudert. Ein 20-Jähriger und ein 29-Jähriger erlagen noch am Unfallort den schweren Verletzungen. Der Promillefahrer und sein 20-jähriger Freund kamen mit schweren Verletzungen ins Spital.

Zehn Monate Gefängnis

„Der Beschuldigte ist kein Krimineller, kein böser Mensch. Aber er hat einen fatalen Fehler gemacht. Er hat getrunken, obwohl er gewusst hat, dass er noch fahren muss. Aus generalpräventiven Gründen kann ein so folgenschwerer Unfall nicht ohne Folgen bleiben“, meint Strafrichter Rainer Klebermaß und verhängt über den Unglückslenker eine zehnmonatige Gefängnisstrafe. Das Urteil ist rechtskräftig.