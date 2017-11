„Sicherheitstüren gehen schon schwer auf. Dafür benötigt man richtig gutes Werkzeug.“ Ein verurteilter Einbrecher hat das im Zuge einer bundesweiten Vergleichsstudie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV) angegeben. Schon vor rund acht Jahren wurden Straftäter in heimischen Justizanstalten befragt, wie sie ihre Tatorte auswählen.

Das Ergebnis: Die Vorgangsweisen haben sich kaum verändert. „Unsere Studie zeigt weiterhin, dass Einbrecher beim Zutritt in der Regel den Weg des geringsten Widerstands wählen“, sagt Othmar Thann vom KfV. Das bestätigt auch Franz Lang, Leiter des Bundeskriminalamtes: „Gekippte Fenster, Terrassentüren und Kellerfenster sind mit einfachen Werkzeugen wie Schraubenziehern leicht auszuhebeln“, nennt er eine gängige Methode.

Zeit der Dämmerungseinbrüche

Was die Studie aber auch belegt: Viele Bürger haben in Sicherheitsmaßnahmen investiert – und diese schrecken durchaus ab. So gab einer der befragten Einbrecher an: „Wenn das Haus eine Alarmanlage hat, gehe ich weiter.“

Den Nutzen präventiver Sicherheitsmaßnahmen unterstreicht die aktuelle Kriminalstatistik: Die Zahl der Anzeigen bei Wohnraumeinbrüchen ist 2016 im Vergleich zum Vorjahr laut Bundeskriminalamt um rund 16 Prozent auf 12.975 zurückgegangen. Im Schnitt gab es im Vorjahr bundesweit 35 Einbrüche pro Tag. Immer öfter bleibt es beim Versuch. Und: „An über 75 Prozent der Tatorte sind Spuren gesichert worden“, sagt Lang. Für Täter, die noch nicht gefasst wurden, ein Grund zur Nervosität, denn alle Spuren wandern in die DNA-Datenbank.

Die Studie wurde jetzt präsentiert, weil es die Zeit der Dämmerungseinbrüche ist. „Wir wollen das Bewusstsein für präventive Maßnahmen forcieren“, begründet Hartwig Löger vom österreichischen Versicherungsverband (VVO).