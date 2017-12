Oberhalb von rund 1.600 Metern wurde das Risiko mit Stufe "3" auf der fünfteiligen Skala beurteilt, in tieferen Lagen als mäßig bis gering. Zur Tendenz teilte der Warndienst mit, dass die Lawinengefahr langsam nachlasse.

Gefahrenstellen lagen dem Bericht zufolge vor allem in den Expositionen Ost und Süd. Durch Neuschnee und starken Nordwestwind habe sich leicht störbarer Triebschnee angesammelt. Die Anzahl der Gefahrenstellen nehme mit der Seehöhe zu. "Schneebrettlawinen können schon durch die geringe Zusatzbelastung eines einzelnen Tourengehers ausgelöst werden", wurde gewarnt.

Das Schneedeckenfundament sei großteils kompakt, aber die frische Auflage noch instabil, hieß es. Lockerer Neuschnee, der in Phasen mit schwächerem Wind gefallen ist, werde teils von einer gebundenen Triebschneetafel überdeckt - "alle Zutaten für leicht auslösbare Schneebrettlawinen sind also vorhanden".

Auf den Fahrbahnen in Niederösterreich kam es am Freitag laut dem Landespressedienst abschnittsweise zu Schneeverwehungen. Im Raum Waidhofen an der Thaya, St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) sowie im Bezirk Hollabrunn mussten Lenker stellenweise mit glatten Straßen rechnen. Die größten Neuschneemengen gab es im Mostviertel mit bis zu 30 Zentimetern und im Industrieviertel mit bis zu 25 Zentimetern.

Kettenpflicht herrschte auf der L134 von Gutenstein bis Schwarzau im Gebirge und auf der B21 über den Rohrersattel im Süden des Landes. Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen durften die B20 über den Josefsberg und den Annaberg, die B21 über den Ochsattel und das Gschaid, die L5217 zwischen Kirchberg und Lilienfeld, die B23 über den Lahnsattel, die B71 über den Zellerrain und die B18 über den Gerichtsberg nur mit Schneeketten passieren.