Am Montag vor Weihnachten schlug der IS mit einem Terroranschlag in Berlin zu. Ein 24-jähriger Tunesier raste mit einem Lkw in den Weihnachtsmarkt. Zwölf Menschen wurden dabei getötet, über 50 verletzt.

Niederösterreicher waren zum Glück keine unter den Opfern, einige erlebten aber die Ereignisse im Umfeld hautnah mit. So war Franz Hönigl aus Waidhofen/Ybbs nur eine Stunde vor dem Anschlag am Ort des Geschehens. „Ich habe am Kurfürstendamm noch ein paar Einkäufe erledigt. So gegen 19 Uhr kam ich an der Stelle vorbei. Es war nur mäßig viel los“, erklärt der selbstständige Projektleiter und IT-Consultant. Als er dann zuhause die Nachrichten über den Vorfall sah, war er „sehr betroffen“.

Ähnlich erging es der ehemaligen NÖN-Mitarbeiterin Nicole Friesenbichler. Sie war einen Tag vor dem Attentat auf dem Adventmarkt. „Ich bin noch immer geschockt“, sagt die 29-jährige Absolventin der FH St. Pölten. Ebenfalls in der deutschen Hauptstadt war Alois Schlager aus Seitenstetten, der mit seiner Frau – eine Berlinerin – dort die Feiertage verbrachte. Das Paar besuchte zwei Tage nach dem Anschlag den Tatort. „Es war ein beklemmendes Gefühl. Die Unglückszone war mit Sichtschutz abgesperrt. Alle fünf Meter stand ein Polizist mit Maschinenpistole“, erzählt Schlager.