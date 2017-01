Hier lebte Lorenz K., ein österreichischer Staatsbürger mit albanischen Wurzeln, gemeinsam mit seinen Eltern und seinem Bruder. Hier besuchte er auch die Medienmittelschule und soll wegen kleinerer Delikte bereits in der Vergangenheit auffällig geworden sein. Vor einiger Zeit ist er dann nach Wien gezogen, wo er an seiner Wohnadresse in Favoriten auch festgenommen wurde. Auch in Neunkirchen kam es nach der Festnahme zu einer Durchsuchung der elterlichen Bleibe. Dort dürfte man von der Radikalisierung und den Plänen des Kindes nicht viel mitbekommen haben. Allerdings sollen Gegenstände beschlagnahmt worden sein.

Auch auf Facebook präsentiert sich Lorenz K. eher unscheinbar: Kurzes Haupthaar, an der Seite abrasiert, sind die meisten öffentlich zugänglichen Fotos zu sehen. Einige auch mit Familienmitgliedern und Freunden. Manchmal zeigt er sich dabei in Kämpferposen. Er gibt an verheiratet zu sein, aus Las Vegas zu stammen und bei Facebook zu arbeiten…Allerdings tritt er im Profil nicht mit seinem echten, sondern mit einem falschen Namen auf.

