Autofahrer aufgepasst: Erste Schneefälle am Donnerstag! .

Für Donnerstag, den 30. November, sind die ersten Schneefälle im Osten Österreichs angesagt. Vor allem in den Morgenstunden ist daher auch in den Niederungen und in der Bundeshauptstadt mit winterlichen Fahrbahnverhältnissen zu rechnen.