Nach einer gemeinsamen Lokaltour in Haugsdorf im Bezirk Hollabrunn übergab ein 18-jähriger Weinviertler seinem Zechkumpan die Fahrzeugschlüssel für die Weiterfahrt. Der fuhr auch los, obwohl er nach einer Zeugenaussage kaum noch auf seinen Beinen stehen konnte. Schon nach wenigen Kilometern verlor der 35-jährige Lenker in Alberndorf auf der B 45 in Richtung Hadres fahrend die Herrschaft über das Fahrzeug.

Der Wagen überschlug sich und der herausgeschleuderte Unglückslenker starb an einem Schädelhirntrauma mit Genickbruch. Der 18-jährige Beifahrer kam mit einigen Blessuren glimpflich davon und entfernte sich vom Unglücksort. Stunden später wurde er von der Polizei mit noch 0,6 Promille im Blut daheim angetroffen.

18-Jährige zeigte sich gefühlskalt

Die Unglücksfahrt hatte für den 18-Jährigen strafrechtliche Konsequenzen: Die Korneuburger Staatsanwaltschaft erhob gegen den Weinviertler Anklage wegen fahrlässiger Tötung.

Beim Prozess zeigt sich der 18-Jährige gefühlskalt, lässt keine Betroffenheit oder Einsicht erkennen. Er habe doch nicht wissen können, dass die Fahrt für den Lenker ein tödliches Ende nehmen würde, erklärt er ungerührt. „Deshalb lautet die Anklage auch auf fahrlässige Tötung“, wirft die Staatsanwältin harsch ein.

Der Schöffensenat (vorsitzender Richter Rainer Klebermaß) befindet den 18-Jährigen im Sinne der Anklage für schuldig und verhängt eine teilbedingte Freiheitsstrafe: Zwölf Monate, davon muss der Weinviertler vier Monate hinter Gittern absitzen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.