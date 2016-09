Die Täter gingen in beiden Fällen identisch vor: Sie schlugen Glasflächen mit einem Ziegelstein ein. Bei einem Lebensmittelgeschäft in Tradigist gelang es ihnen jedoch nicht, weiter in das Geschäft einzudringen. In Eschenau hingegen vollendeten sie den Einbruchsdiebstahl und erbeuteten Zigaretten und Süßigkeiten im Wert von rund 1.600 Euro. An beiden Tatorten entstand erheblicher Sachschaden.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen der Polizeiinspektionen Kirchberg und Rabenstein wurde auch eine Überprüfung an der Wohnadresse eines einschlägig vorbestraften 22-jährigen Mannes aus dem Bezirk St. Pölten-Land durchgeführt. Noch vor Betreten der Mietwohnung entdeckten die Beamten am Rücksitz des vor dem Wohnhaus abgestellten Fahrzeuges des 22-Jährigen ein Reifen-/Felgenpaar, das ebenfalls vor kurzem als gestohlen gemeldet worden war.

Zigarettenpackungen in Wohnung versteckt

In der Mietwohnung wurden der 22-Jährige und sein 19-jähriger Freund aus dem Bezirk Lilienfeld angetroffen. Bei einer Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten in verschiedenen Laden und Schränken des Wohnzimmerverbaus sowie im Abstellraum in einer Bierkiste versteckt große Mengen an Zigarettenpackungen sicher.

Auf Grund der Beweislage wurden beide Beschuldigten festgenommen. Bei den nachfolgenden Vernehmungen zeigten sie sich zu beiden Einbruchsdiebstählen und dem Reifendiebstahl geständig.

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete die Einlieferung des 22-Jährigen in die Justizanstalt St. Pölten an, der 19-Jährige wurde an die Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.