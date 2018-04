„Ich will ihn nicht sehen. Es geht mir nicht gut. Die Angst ist immer da“, kommt es leise vom Opfer (45), und es will von einer persönlichen Entschuldigung des Räubers nichts wissen. Der 20-jährige Täter Matthias N. aus dem Bezirk Mistelbach muss den Saal verlassen, dann schildert die Trafikantin aus Stockerau unter Tränen: „Es war am 10. Oktober vergangenen Jahres. Ich kam gerade aus dem Lager und er stand da. Er zückte ein Messer und forderte Geld. Ich gab ihm das gesamte Bargeld, rund 195 Euro, dann wollte er noch eine Stange Zigaretten. Dann verschwand er. Zurück ließ er mich und meine Angst, die mich nun bei der Arbeit täglich überkommt.“

„Haben Sie nur einen Moment daran gedacht, wie sich das Raubopfer fühlt, wenn da plötzlich ein vermummter Mann steht und ein Messer zückt? Ein Albtraum für jede Frau“, konfrontiert Richter Rainer Klebermaß den wieder in den Saal geführten N. mit der Aussage des Raubopfers.

"Sie haben schon zwei Vorstrafen und lehnten alle Hilfestellungen ab"

Es tue ihm ja leid, beteuert der geständige 20-Jährige, dann erzählt er von seinen traurigen Jugendjahren. Von seinen Problemen mit dem Stiefvater, der ihn schon mit 15 Jahren auf die Straße, in die Obdachlosigkeit getrieben habe. Dann sei der Traum von der Ausbildung in seinem Lieblingsberuf als Tontechniker geplatzt und er sei wieder ziellos herumgetrieben, drückt er auf die Mitleidstour.

„Sie haben schon zwei Vorstrafen und lehnten bislang alle angebotenen Hilfestellungen ab. Es stößt mir sauer auf, wenn jemand einen Raub begeht, nur um mehr Geld für einen Urlaub zu haben“, kommentiert der Richter.

Matthias N. wird wegen schweren Raubes zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Weiters wird eine bedingte Strafnachsicht von sechs Monaten widerrufen. Rechtskräftig.