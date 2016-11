Bei archäologischen Ausgrabungen im Zuge des Projekts "Umfahrung Wieselburg" stieß man auf sehr interessante Funde. So wurde unter anderem ein Kinderskelett in einer ehemaligen Römeransiedlung entdeckt.

Auf dem geplanten Trassenverlauf der Ortsumfahrung Wieselburg wurden vom Bundesdenkmalamt zehn archäologische Verdachtsflächen definiert. Mit deren Untersuchung wurde die Firma Ardig (Archäologischer Dienst GesmbH) vom Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße, beauftragt.

Seit Anfang August ist Archäologe Günter Morschhauser mit seinen Kollegen Stefan Kholar und Martin Wieser bei Beweissicherung im Bereich der neuen Umfahrungstrasse von Wieselburg in Breiteneich tätig.

Siedlung aus der Römerzeit

Als archäologisch höchst interessant erwies sich eine Fundstelle in der Gemeinde Petzenkirchen. Hierbei konnten Gruben, Gräben und ein Brunnen freigelegt werden, die auf Grund des Fundmaterials (hauptsächlich Keramikfragmente) eine römerzeitliche (ca. 300-400 n. Chr.) Besiedlung belegen.

Hervorzuheben ist unter den zahlreichen Befunden eine Kinderbestattung, welche mit drei am Kopfende platzierten Gefäßen (1 Topf, 1 Miniaturgefäß, 1 sog. "Faltenbecher") als Grabbeigaben ausgestattet war.

Des Weiteren weisen Tierknochen am Fußende auf eine Fleischbeigabe. Trotz des schlechten Erhaltungszustandes der Gebeine war eine Beisetzung in gestreckter Rückenlage erkennbar. Auch lässt die rechteckige Anordnung von Eisennägeln rund um die menschlichen Überreste auf eine Bestattung in einem Holzsarg schließen.