Im Februar hat er es angekündigt: Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will dem „Unfall-Voyeurismus“ Einhalt gebieten. Am Freitag ging dazu ein Gesetzesentwurf in Begutachtung. Dieser sieht nicht nur Wegweisungen von Schaulustigen und großräumige Absperrungen, sondern auch Geldstrafen von bis zu 500 Euro vor. Bewusstseinsbildung sei das Ziel.

„Wir merken in den letzten Jahren mit der verstärkten Nutzung von Smartphones das Problem Schaulustiger“, sagt Willy Konrath, stellvertretender Leiter der Landesverkehrsabteilung. Vor allem beim Autofahren führt das zu massiven Problemen. „Durch das langsamere Fahren oder Stehenbleiben kommt es zum Stau, auch auf der Gegenfahrbahn“, weiß er.

Folge-Unfälle bleiben da nicht aus. Gerade in der ,heißen Phase’ eines Unfalls, wo es gilt, den Verkehr zu regeln, um mitunter Leben zu retten, hat die Polizei Ressourcenmangel, sich auch noch um Schaulustige zu kümmern. „Strafen begrüßen wir daher sehr“, sagt Konrath.

„Es müsste ausreichen, an die Vernunft der Menschen zu appellieren"

Wenn Leute zu einem Unfall kommen, sollen sie zunächst hinschauen, um zu helfen, heißt es beim Roten Kreuz. „Es müsste ausreichen, an die Vernunft der Menschen zu appellieren, Patienten etwa nicht mit dem Handy zu filmen und ihre Rechte zu achten“, sagt Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll. „Wenn jemand selbst nach einer Wegweisung stört, behindert er womöglich die Rettung eines Menschen. In diesem Fall vertrauen wir auf die Kompetenz der Polizei.“

Schärfer solle man dort vorgehen, wo Rettungskräfte attackiert werden, sagt Schmoll. Wie zu Sylvester in Horn oder vor einigen Tagen in Lilienfeld. Der Paragraf für Widerstand gegen die Staatsgewalt könnte nicht nur bei Exekutivbeamten und Behördenvertretern angewandt werden, sondern auch bei tätlichen Angriffen gegen Rettungskräfte. Deutschland könnte hier beispielgebend sein: Dort ist im Strafgesetzbuch der Widerstand gegen oder tätliche Angriff auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, geregelt. Dazu zählen explizit Feuerwehren, Rettungsdienste und der Katastrophenschutz.

Landesfeuerwehr-Sprecher Franz Resperger meint zu den geplanten Strafen: „Wenn es nützt, dass Einsätze durch Gaffer nicht gestört werden, dann soll uns das Strafen recht sein.“ Die Feuerwehr habe vermutlich auch deshalb weniger Probleme als die Sanitäter, weil sie mit schwerem Gerät hantiert. „Das suggeriert allzu neugierigen Zaungästen: Leg dich nicht mit mir an!“, sagt Resperger.