Heuer sind im Zeitraum von 1. Jänner bis 2. Oktober österreichweit bereits 81 Motorradfahrende tödlich verunglückt. Insgesamt waren es im Straßenverkehr 337 Personen, womit beinahe jeder vierte Verkehrstote ein Motorradfahrer ist (Quelle: BMI*).

Immer mehr Motorradfahrer unterwegs

"Dieser Anteil an getöteten Bikern ist der höchste, den es bislang gab. Aber man muss auch erwähnen, dass immer mehr Motorradfahrer unterwegs sind. Der Bestand an Motorrädern ist in den vergangenen zehn Jahren um 70 Prozent gestiegen", erklärt ÖAMTC-Unfallforscher David Nosé.

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass rund 90 Prozent der tödlichen Motorradunfälle im Freiland passieren und neun von zehn Opfern männlich sind. "Oftmals handelte es sich um Alleinunfälle, es waren also keine anderen Verkehrsteilnehmer wie Autos oder Lkw beteiligt. Die häufigsten Unfallursachen sind nicht angepasste Geschwindigkeit, mangelnde Fahr-, Brems- und Blicktechnik sowie die Überschätzung des eigenen Könnens", so Nosé.

Gefahrenstellen analysieren und entschärfen

Von öffentlicher Seite wurde in den vergangenen Jahren viel in die Motorradsicherheit investiert. "Dennoch muss auch weiterhin einiges getan werden damit die Opferzahlen langfristig weiter sinken", meint der ÖAMTC-Experte. Im Infrastrukturbereich müssen vor allem Gefahrenstellen bei bekannten Motorradstrecken gezielt entschärft werden. Dabei sollte der Fokus auf aktive – also unfallvermeidende – Maßnahmen gelegt werden.

"Dazu gehören Verbesserungen an der Infrastruktur, die oft wegen Griffigkeitsproblemen, Bodenwellen, Bitumenstreifen oder mangelhafter optischer Führung notwendig sind", so Nosé. Aber auch passive Maßnahmen wie Unterfahrschutzsysteme sind wichtig. Sie verhindern das Durchrutschen unter den Leitschienen und mindern damit die Unfallfolgen. "Aber auch die beste Infrastruktur kann nicht alle Unfälle verhindern. Die Letztverantwortung liegt nach wie vor beim Lenker selbst", so der Experte.

Unfälle durch regelmäßige Trainings vermeiden

Georg Scheiblauer, Motorrad-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik, nennt einen weiteren Grund für die Häufung von Motorradunfällen: "Das Motorrad wird immer mehr zu einem Hobby-Gerät, das nur unregelmäßig genutzt wird.

Das ist problematisch, weil für Motorradfahrer scharfe Sinne und das Gefühl auf dem Bike besonders wichtig sind. Wer mit dem Motorrad unterwegs ist, muss auch Notmanöver beherrschen, sich möglicher Risikosituationen bewusst sein und Reserven aufheben, damit im Ernstfall noch reagiert werden kann. Nur wer regelmäßig und gezielt trainiert, kann auch in heiklen Situationen intuitiv richtig reagieren und Fahrfehler anderer, oft stärkerer Verkehrsteilnehmer ausgleichen", erklärt der Motorrad-Experte.

Die meisten Getöteten gab es bis zum 2. Oktober in Niederösterreich (24), gefolgt von Tirol (13), Oberösterreich (12) und der Steiermark (10). Danach folgen Kärnten (9 Todesopfer), Salzburg (6), das Burgenland (3) sowie Vorarlberg und Wien mit jeweils zwei Toten.