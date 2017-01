Einschleichdiebstähle in Schulen: Frau ausgeforscht .

Nach mehreren Einschleichdiebstählen in Schulen in Niederösterreich in der Woche vor Weihnachten ist eine Verdächtige ausgeforscht worden. Die 22-Jährige aus dem Bezirk Krems-Land machte laut NÖ Polizei zu den ihr angelasteten Straftaten keine Angaben. Sie wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.