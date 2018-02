Sie stehen Straftätern in der Phase der Bewährung bei und kümmern sich im Rahmen des Tatausgleiches auch um die Opfer – die Mitarbeiter des österreichweit tätigen Vereins Neustart. Übrigens auch Gewinner des NÖN-Leopold 2017 in der Kategorie „Engagement“.

Seit kurzem ist Alexander Grohs für Niederösterreich und das Burgenland zuständig. Rund 2.000 Klienten, so werden Straftäter auf Bewährung genannt, werden hier vom Verein jährlich betreut. Im Schnitt liegt die Betreuungsdauer bei drei Jahren; Intensivtäter, etwa Sexualstraftäter, werden bis zu viermal pro Monat betreut, andere Straftäter ein- bis zweimal.

Vermeiden, dass Straftäter rückfällig werden

Der 37-jährige St. Pöltner ist gelernter Sozialarbeiter, an der Donauuni Krems hat er ein Sozialmanagement-Studium abgeschlossen. Seit 2007 ist Grohs bei Neustart, jetzt ist er als Bundesländer-Leiter zuständig für die Koordination von 94 hauptamtlichen und 194 ehrenamtlichen Mitarbeitern. „Eine respektvolle Grundhaltung ist wichtig“, sagt Grohs, „wir ächten die Tat, nicht den Täter.“ Und kommt auf das Thema Sicherheit zu sprechen: „Wir leisten einen unsichtbaren Beitrag zu einer sicheren Gesellschaft.“

Denn oberstes Ziel sei es zu vermeiden, dass Straftäter rückfällig werden. Und das ist nicht immer einfach, weil man dafür konsequent in alle Lebensbereiche eindringen muss. Ein Beispiel: Ein Straftäter, der wegen Körperverletzung verurteilt wurde, muss sich überlegen, in welchen Situationen er in Probleme gerät. Ist es dann, wenn er Alkohol trinkt? Und wenn ja, wie erkennt er prekäre Situationen und wie kann er sie künftig vermeiden?

„Wenn ich dem sage ,Trinken Sie halt nichts mehr’, dann wird das nur kurzfristig funktionieren, bis er wieder in alte Muster verfällt.“ Also müsse man fragen: Wann trinken Sie? Unter Stress? Die Lösungen müssen funktionieren, sagt Grohs, „denn in der Realität kommen ja auch noch Emotionen dazu“.

Oberstes Ziel ist es, Rückfälle zu vermeiden

Die Neustart-Mitarbeiter stellen bei ihrer Arbeit immer das Delikt in den Vordergrund. Der Klient muss einen Beitrag leisten und darf sich nicht vor seiner Verantwortung drücken. Und: Die Klienten müssen dasselbe Ziel haben wie der Bewährungshelfer: Es soll kein Rückfall passieren. „Wir arbeiten ja in einem Zwangskontext, das heißt, die Klienten müssen zu uns kommen“ – Bewährungshilfe ist gerichtlich angeordnet. Wenn ein Klient den Kontakt unregelmäßig wahrnimmt, kommt die „nachgehende Betreuung“ ins Spiel.

Sprich: Es wird Kontakt aufgenommen und versucht herauszufinden, was der Grund dafür ist. „Es kann ja sein, dass ein Verwandter gestorben ist und der Klient deshalb einen Termin verpasst hat. Wenn sich jemand konsequent entzieht, müssen wir das Gericht informieren.“

Neustart arbeitet auch im Tatausgleich, der Arbeit mit Opfer und Beschuldigtem. Mediatoren begleiten diesen Prozess. Ziel ist es, eine Wiedergutmachung zu erreichen. „Den Opfern geht es oft nur darum, eine Entschuldigung zu bekommen.“ Und der Beschuldigte soll wissen, was seine Tat ausgelöst hat. „Ein Opfer, das bedroht wurde, ist oft traumatisiert, während der Beschuldigte findet, er habe ja nur blöd dahergeredet.“