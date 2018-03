In Österreich ist es seit Anfang Oktober des Vorjahres verboten, sein Gesicht zu verhüllen. In erster Linie soll damit das Tragen der Burka verhindert werden, das Verbot gilt grundsätzlich aber für alle Gesichtsverhüllungen.

Nach einem knappen halben Jahr zieht das Innenministerium eine erste Bilanz. Demnach gab es in Niederösterreich neun Anzeigen wegen eines Verstoßes, österreichweit waren es 50, 33 davon allein Wien, sechs in Tirol.

Nach einem Bericht des Ö1-Morgenjournals war ein Teil der Anzeigen einfach darauf zurückzuführen, dass Personen mit provozierten Gesichtsverhüllungen und Aktionismus das Verhalten der Polizeibeamten nach der Neuregelung testen wollten. Die meisten Anzeigen gab es laut Innenministerium in den ersten drei Monaten nach Inkrafttreten der Verschärfung, also von Oktober bis Ende Dezember des vergangenen Jahres. Bei den Polizisten hatte teils Unsicherheit wegen des Vollzugs der Bestimmungen geherrscht.

Die meisten Fälle in den ersten drei Monaten

So gab es allein in Wien zwölf Anzeigen im Oktober 2017, also im ersten Monat nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes, das vor dem Beschluss im vergangenen Jahr für heftige Diskussionen gesorgt hatte. Es war schließlich über Drängen der ÖVP gemeinsam mit dem damaligen Koalitionspartner SPÖ beschlossen worden.

Um Eskalationen vorzubeugen, wurden die Exekutivbeamten speziell über das Verhüllungs- und Burkaverbot informiert. Dazu kam, dass es im Weg des Außenministeriums auch besondere Informationen an jene Staaten mit Musliminnen gab, die teils als Touristinnen nach Österreich kommen.