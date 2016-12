Sie gehen davon aus, dass am Samstag und Sonntag 50 Prozent aller Bäume - somit etwa 1,3 Millionen - verkauft werden. Ab Montag werde es "weniger Auswahl" geben. Frische Bäume mit Herkunftsgarantie vom Bauern gibt's 134 Mal in Wien und über 200 Mal in Niederösterreich.

Mit besonders großem Andrang wird vor allem in der Bundeshauptstadt gerechnet. Franz Raith, Obmann der NÖ Christbaumbauern: "In Wiener Stadtgebiet dürfen seit Montag Christbäume verkauft werden.

Dieses vierte Advent-Wochenende ist damit das einzige Verkaufs-Wochenende für Weihnachtsbäume." Raith warnte auch davor, den Christbaum mit falschen Preiserwartungen spät kaufen zu gehen: "Preisnachlässe wird's meist nicht geben."