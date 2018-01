Lawinengefahr teilweise erheblich in NÖ Bergen .

Die Lawinengefahr in Niederösterreichs Bergen ist am Mittwoch in den Ybbstaler Alpen und im Rax-Schneeberggebiet über 1.400 Metern Seehöhe durch frischen Triebschnee auf Stufe 3 ("erheblich") der fünfteiligen Skala angestiegen.