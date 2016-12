Ein Diebstahl in Neubau (Gemeinde Ladendorf, Bezirk Mistelbach) sowie der Vandalen-Akt einer versuchten Sachbeschädigung in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) von denselben Tätern beschäftigen derzeit die Polizei, die um Mithilfe aus der Bevölkerung bittet.

Die Unbekannten hatten laut einer Aussendung der Polizei am 14. November kurz nach Mitternacht (gegen 00.25 Uhr) in einem Selbstbedienungscontainer in Neubau (Ladendorf) einen Geldtresor gestohlen.

Dieselben Täter sollen außerdem am Donnerstag dem 1. Dezember gegen 22.05 Uhr versucht haben, einen Kühlschrank in Ernstbrunn mit einem Böller zu sprengen. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit unbekannt.

Die Exekutive bittet bei der Suche nach den Tätern anhand der Fotos (siehe oben) um Hinweise an die Polizeiinspektion Ladendorf unter der Telefonnummer 059133-3271.